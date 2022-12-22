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أسامة ربيع يرد على كل الأسئلة حول صندوق قناة السويس فى مؤتمر عالمى.. إنفوجراف

الخميس، 22 ديسمبر 2022 04:08 م
أسامة ربيع يرد على كل الأسئلة حول صندوق قناة السويس فى مؤتمر عالمى.. إنفوجراف الفريق أسامة ربيع يرد بالأدلة والبراهين على قيمة قناة السويس التاريخية لمصر

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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن مؤتمر اليوم يعقد من على ضفاف قناة السويس، مشددا على أن السيادة على القناة ستبقى أولا وأخيرا لمصر والمصريين.

ونستعرض خلال الإنفوجراف التالى أبرز تصريحات الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس خلال المؤتمر الصحفى.
 
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الدولة المصرية ملتزمة بحماية وتنمية قناة السويس ومرافقها
 
تابعنا ما أثير حول الصندوق ونؤكد أن السيادة على القناة ستظل لمصر 
 
مش ممكن بعد كل اللى بيتعمل ده نفرّط فى قناة السويس أو أصولها 
 
افتتحنا مشروعات ضخمة فى المنطقة بعد قناة السويس الجديدة
 
القناة الجديدة رفعت تصنيف المجرى عالميا وأنجزت عديدا من المشروعات
 
عدد السفن العابرة للقناة تجاوز 23 ألف سفينة خلال 2022
 
أكثر من 1.4 مليار طن حمولات مرت من قناة السويس خلال العام الجارى
 
الدستور المصرى يحمى قناة السويس ويضمن تنميتها 
 
قناة السويس حققت أرقاما قياسية غير مسبوقة فى تاريخها 
 
8 مليارات دولار تقريبا عائدات قناة السويس بنهاية 2022
 
هدف الصندوق تنمية مواردها وتطويرها ومجابهة أى أزمات طارئة
 
قانون الصندوق خضع لدراسة دقيقة ولا يمس السيادة المصرية على القناة
 
لا علاقة للصندوق بمرفق القناة ومش هناخد من هنا نحط هنا
 
كل حاجة ليها ميزانية مستقلة وتُراقب من عدة جهات 
 
لن نقتطع من موازنة الدولة لصالح صندوق قناة السويس
 
صندوق قناة السويس سيضمن إنشاء مشروعات عملاقة
 
مشروع الصندوق لن يسمح بتغيير هوية قناة السويس
 
القانون لن يسمح بوجود أجانب لهم سيطرة أو سيادة فى قناة السويس
 
المجرى الملاحى للقناة يستوعب عبور أكبر سفن حاويات فى العالم
 
لا يوجد مشروع حتى الآن يمكنه منافسة قناة السويس
 
أرقام قناة السويس وعوائدها تُبرهن على أهميتها عالميا
 
أصول الصندوق الجديد مستقلة تماما عن أصول الهيئة ولا خلط بينهما
 
قناة السويس ملك الشعب وستظل مملوكة للشعب ولن تُمس
 
بطمّن الناس كلها إننا لا يمكن نفكر نمس القناة ولا نملك نعمل كده

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