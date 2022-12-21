وكيل "الشباب والرياضة" بالغربية يشهد انطلاق أولى اللقاءات الحوارية لمبادرة "ساند"

الغربيــــة عادل ضرة

شهد يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية انطلاق اللقاء الحوارى لمبادرة "ساند" لدعم وتشجيع الشباب على مواجهة التغيرات المجتمعية بقاعة المؤتمرات بديوان عام المديرية بحضور 150 من أندية الفتاة والمرأة والتطوع، وبمتابعة سماح مصطفى منسق أندية الفتاة والمرأة، وشيرين خليفة منسق أندية التطوع، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الإدارة المركزية لتنمية الشباب "الإدارة العامة للبرامج التطوعية والثقافية" ومديرية الشباب والرياضة بالغربية "الإدارة العامة للشباب".

فى بداية اللقاء وجه يسري الديب، وكيل الوزارة كل الشكر لقيادات وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ تلك اللقاءات، موضحاً أننا نولى بالغ الاهتمام بالمبادرات والبرامج والمشروعات المتعلقة المرتبطة بتأهيل الشباب وتمكينهم وتحفيزهم على مواجهة المتغيرات المجتمعية والتي شهدت نمواً متزايداً خلال الفترة الماضية، مرحباً بالدكتورة دنيا هلالي عضو مجلس الشيوخ، والسيد عبدالمنعم مدير إدارة البرامج التطوعية، الدكتور محمد سعفان مدير الادارة العامة للشباب.

وتناولت الدكتورة دنيا، أهداف المبادرة التى تتلخص فى إحداث إنماء ووعى لدى الشباب بالمتغيرات المجتمعة، وإشراكه فى إيجاد حلول لمجابهة الظواهر المجتمعية الدخيلة، وحشد الجهود الشبابية التطوعية فى خدمة المجتمع، وتحفيز الشباب للمشاركة فى صياغة وتطوير مجتمعاتهم المحلية.

كما تم فتح باب للحوار من خلال وضع الشباب بعض القيم المجتمعية التي يتقبلها المجتمع والقيم الأخرى التي لايتقبلها ومن خلال الحوار المتبادل،

وأوضحت الدكتورة دنيا ما تقوم بة الدولة في تصحيح تلك القيم والمفاهيم المغلوطة لدى الشباب، وذلك من خلال تبادل أطراف الحديث.







































