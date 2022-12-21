قوافل طبية واجتماعية وعرض مسرحى لأهالى قرى "حياة كريمة" بزفتى

الغربيــــة عادل ضرة

شهد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، مساء اليوم الأربعاء، عدد من الفعاليات الثقافية والتوعوية والقوافل الطبية والاجتماعية، وذلك ضمن أنشطة المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي يتم تنفيذها على هامش مشروعات المبادرة، وذلك بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، وإبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى وأحمد حمدى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وجابر سركيس وكيل وزارة الثقافة و محمد ابو النبايل مدير فرع هيئه تعليم الكبار بالغربية.

وتفقد رحمي خلال جولته القافلة الطبية بمدرسة التمريض بنهطاي والتي تنظمها مؤسسة راعي مصر للتنمية والتي ضمت التخصصات التالية ( جلدية ، النساء والتوليد ،عظام ، أسنان، رمد، باطنه، أطفال ) والتي قامت بالكشف على 481 مواطنا خلال اليوم.

وفي قرية شرشابة قام المحافظ بتوزع مساعدات غذائية ومالية للأسر المستحقة، حيث تم توزيع 100 كيلو من اللحوم و40 بطانية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة التكافل الاجتماعي بالغربية وجمعية الهلال الأحمر المصري، كما قام المحافظ بتسليم 2 من أصحاب المشروعات 5 آلاف جنيه نقدي كدعم لتنفيذ مشروعاتهم، إلى جانب تفقد فصول محو الأمية التي تنظمها المحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بهدف القضاء على الأمية في قرى حياة كريمة.

وشاهد رحمي في مدرسة الشهيد إبراهيم جمال الدين الإعدادية، فاعلية صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لرفع الوعي لدى الأطفال بمخاطر التدخين، من خلال تنفيذ أنشطة توعوية بأساليب إبداعية، إلى جانب تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب عن المخدرات وإبراز أضرارها، ودور الأسر في الاكتشاف المبكر للتعاطي، وكيفية التواصل مع الخط الساخن "16023" لعلاج الإدمان مجانا وفي سرية تامة.

وأخيرا شاهد المحافظ العرض المسرحي قطار "101 عزل" والذي ينفذه نجوم البيت الفني للمسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وتدور أحداثه في قالب من الدراما يتخللها بعض المواقف الكوميدية للحياة الاجتماعية الصعبة التي فرضتها طبيعة العمل على الأطقم الطبية خلال انتشار وباء كورونا المستجد، وكيف استطاع أبطال " الجيش الأبيض" النجاة بالوطن والمواطنين من أزمة الجائحة التي عصفت بالعالم.