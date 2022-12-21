أزياء كاجوال وفساتين بلمسات فرعونية.. مواهب طلاب جامعة سمنود التكنولوجية

الغربية ـ مصطفى عادل

ًبدأ اليوم طلاب قسم تكنولوجيا الملابس الجاهزة بجامعة سمنود التكنولوجية تحقيق حلمهم فى مجال الموضة والأزياء، حيث بدأ الطلاب برسم أزياء كاجوال وفساتين سهرة بلمسات وزخارف فرعونية بمناهج دراسية تجعله يبتكر تصميمات مواكبة للموضة العالمية.

وأجري الدكتور منتصر دويدار رئيس الجامعة حوارات مع الطلاب والإستماع إليهم والإطلاع على مواهبهم الإبداعية، معرباً عن سعادته لمستوى الطلاب الذين وصلوا إليه فى تصميم ملابس مميزة تواكب التطور الحديث في موضة الأزياء في أول عام دراسي لهم.

وأشار إلي حِرص الجامعة على الإهتمام بالمشروعات والأنشطة الطلابية المختلفة وتوفير مناخ علمي وعملي يواكب التطور التكنولوجي المتقدم والعمل على دعم وتشجيع الطلاب، وتحفيزهم على الإستمرار فى الإبداع والإبتكار حتى يستطيع الطلاب بعد تخرجهم أن يكونوا مؤهلين لسوق العمل فى صناعة عالم الموضة والأزياء.

وأضاف الدكتور وليد رسلان عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالجامعة، أن الغرض الرئيسي من المشروعات التي يقوم بها القسم هو اكساب الطلاب المهارات الأساسية فى تصميم الملابس الجاهزة.

وأعرب عن إعجابه بمجهود الطلاب لتلك الأعمال الإبداعية الرائعة، مشيداً بروح الإبتكار والإبداع الفني لديهم والتى وصلوا إليها من خلال مجموعة من أهم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بقسم تكنولوجيا الملابس.

والجدير بالذكر أن جامعة سمنود التكنولوجية، واحدة من 6 جامعات تكنولوجية جديدة، أنشأت لتلبية احتياجات الأسواق المصرية من المواردالبشرية اللازمة للخطط الفنية للتنمية الإجتماعية والإقتصادية للدولة وتحقيق رؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة على أن التعليم يجب أن يساهم بشكل كبير في التحول الإجتماعي في مصر.

وتضم الجامعات التكنولوجية أحدث النُظم العالمية من حيث البرامج الدراسية، وطرق التدريس، وتوفير الورش والمعامل اللازمة لكل قسم، والإهتمام بزيادة الأنشطة و المشروعات والإبتكارات للحصول علي خريج متميز مؤهل لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.