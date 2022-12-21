وفاة أحد مصابى حادث تصادم 4 سيارات بشارع البحر فى طنطا

لفظ أحد ضحايا حادث تصادم 4 سيارات بشارع البحر الرئيسى بطنطا أنفاسه فور وصوله للمستشفى، بينما يخضع 3 آخرين للعلاج، وتم اتخاذ الإجراءات حيال الواقعة.

وكان قد أصيب 4 أشخاص مساء أمس بإصابات متفرقة بينهم إصابة خطيرة فى حادث تصادم 4 سيارات بشارع البحر الرئيسى بمدينة طنطا بمحافظة الغربية وتم نقلهم لمستشفى طوارئ جامعة طنطا.

وتلقت غرفة عمليات الإسعاف إشارة بوقوع حادث تصادم فى شارع البحر الرئيسى بمدينة طنطا ووقوع إصابات، انتقلت سيارتى إسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم 4 سيارات ونتج عنه إصابة 4 أشخاص بينهم سيدة بإصابات متفرقة، وتم نقلهم لمستشفى طوارئ جامعة طنطا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكان شارع البحر بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، قد شهد تصادم توك توك بدراجة نارية بعد قطع التوك توك الطريق بشكل مفاجئ، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بينهم طفلين بإصابات متفرقة، وتم نقلهم لمستشفى المحلة العام.

تلقت غرفة عمليات الإسعاف إشارة بوقوع حادث تصادم بشارع البحر الرئيسى بمدينة المحلة، ووقوع إصابات، وانتقلت قوة أمنية وسيارتى إسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم توك توك بدراجة نارية بشكل مفاجئ، نتج عنه إصابة 5 أشخاص بينهم طفلين بإصابات متفرقة، تم نقل المصابين للمستشفى العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.