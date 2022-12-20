اليوم السابع
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محافظ الغربية يفاجئ محال بيع السلع الغذائية في جولة ليلية

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 11:34 م
محافظ الغربية يفاجئ محال بيع السلع الغذائية في جولة ليلية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
الغربية عادل ضرة

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تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، شوارع مدينة طنطا، رافقه خلالها الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا وممدوح النجار رئيس حي أول طنطا، لمتابعة مدى توفر السلع الغذائية وخاصة الأساسية في الأسواق ومحال بيع السلع بالجملة والتجزئة مع وضع أسعار لكافة السلع المباعة داخل تلك المحال.

 
وخلال الجولة تفقد المحافظ عدد من تلك المنافذ والمحال بشوارع ( النحاس، عثمان بن عفان، النادي، الفاتح، ترعة سنارة، دوران الجملة، دوران النادي، ابن الفارض، مصطفى كامل، المديرية وشارع الأشرف).
 
وشدد رحمي على أصحاب تلك المنافذ والمحال بوضع أسعار كافة السلع بشكل واضح للجمهور، موجهاً رئيسي حي أول وثان طنطا بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية من مديريات الصحة والتموين والبيطري ومباحث التموين لمواجهة كافة صور الغش التجاري والاحتكار والمغالاة خاصة في السلع الأساسية.
 
يذكر أن محافظ الغربية قدم قام  اليوم بجولة لمتابعة بيع وتوافر السلع الغذائية بمركزي طنطا وكفر الزيات وذلك ضمن جولاته المستمرة لمتابعة تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بالمتابعة اليومية لهذا الملف.

 


محافظ الغربية

طنطا

مراقبة الاسعار

اخبار المحافظات



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