وزير الدفاع الروسى: 27 دولة أنفقت 97 مليار دولار لإمداد أوكرانيا بالسلاح

وكالات

قال وزير الدفاع الروسى سيرجي شويجو إن 27 دولة أنفقت97 مليار دولار في إمدادات الأسلحة لأوكرانيا، موضحا أن بلاده ستواصل قصف البنية التحتية الأوكرانية ونتخذ كل الاحتياطات لتجنب المدنيين.

وأضاف، فى تصريحات أبرزها موقع "سكاى نيوز" الإخبارى اليوم الأربعاء، أن موسكو تمكنت من تدمير الإمكانيات العسكرية الأوكرانية.