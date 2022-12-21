بدوره، أكد وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، أن دولا أوروبية تحاول عرقلة توريد المنتجات الزراعية الروسية إلى الدول المحتاجة، لافتا إلى أنه ليس لدى أحد في الاتحاد الأوروبي نية التحقيق بموضوعية في الهجوم الإرهابي الذي استهدف أنابيب التيار الشمالى.

وقال لافروف - وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إنه "تم إيقاف خط السيل الشمالي لخط الغاز الروسي بسبب عملية التخريب المعروفة التي لا ينوى أحد في الاتحاد الأوروبي التحقيق فيها بموضوعية"، مشيرا إلى أنه في ضوء هذه الظروف نعمل على تصدير الوقود عبر أنابيب البحر الأسود لجميع المشترين الراغبين في ذلك.

وأضاف أنه لحل المشكلة الغذائية الناجمة عن العقوبات الغربية الأحادية ومشكلة التضخم المصطنع وفشل النقل واللوجستيات، نعمل مع الأمم المتحدة على استعادة حجم التصدير الزراعي للدول المحتاجة، ولكن هناك بعض الدول الغربية التي تحاول إعاقة عملنا.

ولفت لافروف إلى تطلع روسيا إلى تصحيح الجزء الأوكراني من مبادرة "البحر الأسود" لتصدير الحبوب انطلاقا من منطق مراعاة مصالح الدول الفقيرة.

ميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية والبيلاروسية تجريان تدريبات عسكرية مشتركة بمقاطعة بريست في بيلاروس.

وذكرت الوزارة - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن المجموعة العسكرية الإقليمية المشتركة بين روسيا وبيلاروس تجري تدريبات قتالية في إطار التنسيق القتالي.

وكانت الدفاع الروسية قد أكدت - في وقت سابق - أن نحو 9 آلاف عسكري روسي ومئات المركبات المدرعة ستصل إلى بيلاروس لتشكيل المجموعة العسكرية الإقليمية المشتركة.

في السياق، أعلنت الوزارة أن قواتها دمرت منصة إطلاق ذاتية الدفع تابعة لمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز Buk-M1 ورادار لتحديد الأهداف من طراز P-18 في خيرسون.

وذكرت الوزارة أنه تم تدمير محطة رادار تابعة لمنظومة الصواريخ الأوكرانية S-300 المضادة للطائرات في دونيتسك، إضافة إلى تدمير ثلاثة مدافع أمريكية الصنع من طراز M-777 في خيرسون ودونيتسك، وتدمير حظيرتين للأسلحة والمعدات العسكرية أجنبية الصنع في زابوروجيا ودونيتسك.

وأضافت أنه تم أيضا تدمير مستودعين لذخيرة المدفعية في خاركوف وزابوروجيا، وراجمة صواريخ من طراز "جراد" في دونيتسك، إلى جانب إسقاط طائرة أوكرانية من طراز Su-25 ومروحية من طراز Mi-8 في دونيتسك.

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة بلغ 348 طائرة و187 مروحية و2691 طائرة دون طيار، و399 منظومة صواريخ مضادة للطائرات و7179 دبابة ومدرعة أخرى، و932 راجمة صواريخ، و3696 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و7693 مركبة عسكرية خاصة.

