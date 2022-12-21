وزير الأوقاف يعتمد 112 خطيبًا جديدًا بالمكافأة على بند التحسين.. بالأسماء

كتب على عبد الرحمن

نشر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أسماء الناجحين من محافظتى "الغربية وأسيوط"، المتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحسين من خريجى الكليات الأزهرية المجموعات "الثالثة والرابعة والخامسة" 2022م.

وأكد وزير الأوقاف ، أنه من المقرر أن تنشر الوزارة تباعًا أسماء باقى الناجحين ممن تم امتحانهم من المحافظات الأخرى، وفيما يلى أسماء الخطباء المعتمدين وعددهم 112 خطيبًا:









فى سياق متصل تكرم أكاديمية الأوقاف الدولية ، التابعة لوزارة الأوقاف، اليوم، خريجى الدورة الدولية الثامنة من أئمة ووكلاء الأوقاف بدولة الجزائر الشقيقة، بمسجد النور بالعباسية، ضمن الدور الرائد لأكاديمية الأوقاف الدولية فى إعداد وتدريب الأئمة والواعظات داخل مصر وخارجها.

ويضم وفد أئمة دولة الجزائر 19 عالمًا من أئمة وقيادات وزارة الشئون الدينية والأوقاف بدولة الجزائر الشقيقة، وهم:

1. الشيخ فارس المانع وكيل أوقاف بوزارة الشئون الدينية والأوقاف

2. الشيخ هشام بوناب وكيل أوقاف بوزارة الشئون الدينية والأوقاف

3. الشيخ مخدوم بن زيان وكيل وزارة الشئون الدينية والأوقاف

4. الشيخ محمد الأمين الحسنى وكيل أوقاف بوزارة الشئون الدينية والأوقاف

5. الشيخ رضوان تليلى وكيل أوقاف بوزارة الشئون الدينية والأوقاف

6. الشيخ محمد بن زيطة وكيل أوقاف بوزارة الشئون الدينية والأوقاف

7. الشيخ عبد السلام حاذقى وكيل أوقاف بوزارة الشئون الدينية والأوقاف.

8. الشيخ عبيدة بن عمرة وكيل أوقاف بوزارة الشئون الدينية والأوقاف.

9. الشيخ سفيان بو مزواد وكيل أوقاف بوزارة الشئون الدينية والأوقاف.

10. الشيخ يحيى دوبة رئيس مصلحة الإرشاد الدينى بوزارة الشئون الدينية والأوقاف.

11. مراد مساوى مفتش إدارة أملاك وقفية.

12. خالد قراين مفتش إدارة أملاك وقفية.

13. الشيخ عبد الرحمن مهيدى إمام وخطيب بوزارة الشئون الدينية والأوقاف.

14. الشيخ سيدى محمد زكرى إمام وخطيب بوزارة الشئون الدينية والأوقاف.

15. الشيخ العيد بن بدارى إمام وخطيب بوزارة الشئون الدينية والأوقاف.

16. الشيخ خليفة بشاطة إمام وخطيب بوزارة الشئون الدينية والأوقاف.

17. الشيخ مصطفى راشدى إمام وخطيب بوزارة الشئون الدينية والأوقاف.

18. الشيخ عبد القادر مولاى إمام وخطيب بوزارة الشئون الدينية والأوقاف.

19. الشيخ دحمانى حمادى إمام وخطيب بوزارة الشئون الدينية والأوقاف.