هل يجب التوقف عن تناول المكملات الغذائية أثناء الحمل؟

كتبت ميرفت رشاد

تحتاج النساء الحوامل إلى إعطاء الأولوية لصحتهن ومراعاة نظامهن الغذائي لأن صحة الطفل تعتمد على صحة الأم وتناول المغذيات، يوصي خبراء الصحة عادةً بتجنب الأدوية والمكملات أثناء الحمل ما لم يكن ذلك ضروريًا، لأن بعض الأدوية والمواد الكيميائية يمكن أن تضر بنمو الطفل، وفقا لما نشره موقع " healthnews".

هل من الآمن تناول مكملات طويلة العمر أثناء الحمل؟



هناك أدلة قوية على أن النظام الغذائي للأم يؤثر بشكل كبير على صحة الجنين، توصي Mayo Clinic بشكل عام بعدم استخدام المكملات العشبية والغذائية أثناء الحمل، إلى جانب حقيقة أن معظم المكملات الغذائية لم يتم بحثها على نطاق واسع ، فقد تحتوي على جزيئات ضارة مثل المواد المعدنية أو البكتيريا أو المواد الكيميائية التي يمكن أن تسبب ضررًا أثناء الحمل، قد تكون المكملات مفيدة في أفراد معينين، كما هو الحال في حالة النقص.

المكملات والحمل



قد ترغب النساء الحوامل في زيادة نظامهن الغذائي بمكملات طويلة العمر لتحسين صحتهن وصحة أطفالهن.

الكركمين

الكركمين هو مركب متعدد الفينول له خصائص بيولوجية مهمة يتم الحصول عليها من الكركم. تشتهر بخصائصها المضادة للأكسدة القوية. بالإضافة إلى ذلك ، أظهرت بعض الدراسات أن له خصائص مضادة للسرطان ومضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات. لقد ثبت أنه يؤثر على طول العمر بسبب مضادات الأكسدة ، وصيانة التيلومير ، وأنشطة الدفاع الخلوي، ثبت أن الكركمين يؤثر على التطور الجنيني في بعض المراحل، من الأفضل تجنب مكملات الكركمين أثناء الحمل.

الكولاجين



يتم إنتاج الكولاجين في أجسامنا بواسطة خلايا متخصصة تسمى الخلايا الليفية. يعطي مرونة للجلد وهو ضروري لعمل النسيج الضام والعظام والغضاريف. مع تقدمنا ​​في السن ، ينخفض ​​إنتاجه ، مما يؤدي إلى ظهور التجاعيد وجفاف الجلد بسبب فقدان المرونة.

أوصت المكتبة الوطنية للطب الأمريكي ، بتجنب ببتيدات الكولاجين (شكل من أشكال الكولاجين في المكملات الغذائية) أثناء الحمل بسبب محدودية توافر المعلومات الموثوقة حول سلامتها.

فيتامين د



فيتامين د هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون يدعم امتصاص الكالسيوم والفوسفور والاحتفاظ بهما. يقدم العديد من الفوائد الصحية ، مثل الحد من الإصابة بأمراض معينة مثل التصلب المتعدد وتقوية جهاز المناعة.

مع تقدمنا ​​في العمر ، يحدث انخفاض في إنتاج فيتامين د. يحتاج كبار السن إلى تناول المزيد من فيتامين د بسبب مخاطر الإصابة بهشاشة العظام وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.

يعتبر فيتامين د آمنًا بشكل عام أثناء الحمل. أوصت المعاهد الوطنية للصحة بتناول 15 ميكروغرام (600 وحدة دولية) يوميًا أثناء الحمل .

المغنيسيوم



يلعب المغنيسيوم دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة العضلات والعظام ووظيفة الإنزيم والاستجابة المناعية ووظيفة الأعصاب وإنتاج الطاقة، يمكن الحصول على هذا المعدن المهم من أطعمة مثل الأفوكادو والسبانخ أو تناوله كمكملات غذائية. تم إثبات وجود علاقة بين مستويات المغنيسيوم في الجسم والشيخوخة ، بالإضافة إلى أمراض أخرى. عادة ما ترتبط الشيخوخة بنقص المغنيسيوم ، مما يجعل المكملات مفيدة.

قد يقلل المغنيسيوم من حالات المضاعفات أثناء الحمل ، ويعتبر آمنًا بشكل عام. كمية المغنيسيوم الموصى بها هي 400 مجم في المراهقات الحوامل و 350-360 مجم في النساء الحوامل.