نوع من التوابل المضادة للكوليسترول تفتح الشرايين وتزيد تدفق الدم

كتبت إيناس البنا

الكوليسترول أو ترسبات اللويحات، والمواد الدهنية، والكالسيوم والالتهابات عادة ما تكون الأسباب وراء انسداد شرايين القلب.تحدث العلامات والأعراض المعروفة باسم مرض القلب التاجي عندما لا يحصل القلب على كمية كافية من الدم الغني بالأكسجين، وتسبب ألم صدر أو الخناق وضيقا في التنفس، يمكن أن يؤدي الانسداد الكامل لتدفق الدم إلى نوبة قلبية.

علامات وأعراض انسداد الشرايين



بعض علامات وأعراض انسداد الشرايين التي قد تشعر بها وفقا لموقع " healthline":

آلام الصدر أو الذبحة الصدرية:



تسبب ضغطًا شديدًا أو ضيقًا في الصدر مما يسبب ثقلًا وانزعاجًا، عادة ما يحدث ألم الصدر في الجانب الأوسط أو الأيسر من الصدر، ويمكن أن تؤدي الانفعالات القوية إلى الذبحة الصدرية، يزول الألم عادة في غضون دقائق بعد انتهاء الحدث المثير.

ضيق التنفس:



قد تشعر أنك لا تستطيع التقاط أنفاسك، حتى عندما لا تقوم بأي حركات عالية الشدة.

التعب:



إذا كان قلبك غير قادر على ضخ ما يكفي من الدم لتلبية احتياجات جسمك، فقد تشعر بالتعب والإرهاق بشكل غير عادي طوال الوقت.

النوبة القلبية:



عندما تنسد الشرايين تمامًا، فإنها تسبب نوبة قلبية، تسبب النوبة القلبية ألمًا أو ضغطًا ساحقًا ، وألمًا في الكتف أو الذراع، وضيقًا في التنفس ، وتعرقًا شديدًا. يعتقد الأطباء أن النساء قد يكون لديهن أعراض أقل شيوعًا ، مثل آلام الرقبة أو الفك والغثيان والتعب.

كيف تفتح الشرايين باستخدام توابل قوية؟



القرفة هو نوع من التوابل القوية التي يمكن أن تساعد بمفردها في البحث عن الجذور الحرة ، وتحسين مستويات الدهون في الدم، وتقليل تكتل الصفائح الدموية في الدم بسبب خصائصها المضادة للالتهابات.

كيف تعمل القرفة؟

وفقًا لـ Healthline ، يمكنك زيادة استهلاك التوابل بسهولة عن طريق إضافة هذه النكهات متعددة الاستخدامات إلى دقيق الشوفان والحساء واليخنة وأي طبق آخر يمكنك التفكير فيه.

يقول خبراء الصحة إن القرفة يمكن أن ترخي الأوعية الدموية حتى تتمكن من زيادة الدورة الدموية عن طريق السماح بتدفق المزيد من الدم، مما يؤدي في النهاية إلى انخفاض ضغط الدم.

لقد حددت الدراسات أن خاصية القرفة المريحة للأوعية بسبب إنتاج أكسيد النيتريك تسمح بزيادة تدفق الدم وتؤدي إلى انخفاض ضغط الدم لدى هؤلاء المرضى.

فوائد أخرى للقرفة



بعض الفوائد الأخرى للقرفة تشمل:

موازنة مستويات السكر في الدم :



القرفة معروفة بخصائصها في خفض نسبة السكر في الدم، تعمل التوابل على تقليل كمية السكر التي تدخل مجرى الدم بعد تناول الوجبة عن طريق التدخل في العديد من الإنزيمات الهضمية التي تعمل على إبطاء تكسير الكربوهيدرات في الجهاز الهضمي.

يقلل من خطر الإصابة بالأمراض التنكسية:



تتميز الأمراض التنكسية مثل مرض الزهايمر وباركنسون والخرف بفقدان الخلايا العصبية لعملها. وفقًا للدراسات ، تحتوي القرفة على مركبات معينة وجدت أنها توقف تراكم بروتين يسمى تاو في الدماغ ، والذي يسبب هذه الأمراض التنكسية العصبية.

قد تقي من السرطان:



تُعرف القرفة ومستخلصاتها بإمكانية استخدامها في الوقاية من السرطان وعلاجه. تعمل التوابل عن طريق الحد من نمو الخلايا السرطانية وتكوين الأوعية الدموية في الأورام ويبدو أنها سامة للخلايا السرطانية ، مما يتسبب في موت الخلايا.