5 أعراض تؤكد ارتفاع نسبة الكولسترول فى الدم.. 10 نصائح للسيطرة عليه

كتبت ميرفت رشاد

هناك احتمالات بأنك أنت أو أي شخص تعرفه يعاني من ارتفاع الكوليسترول ، ولكن لا تظهر عليه أعراض عادةً ، يمكن أن تسبب الحالة الشائعة مشاكل صحية خطيرة،ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ،إن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب ، وهي السبب الرئيسي للوفاة ، والسكتة الدماغية ، وهي السبب الرئيسي الخامس للوفاة، الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كان لديك ارتفاع في نسبة الكوليسترول هي عن طريق فحص الدم ، وإليك ما يجب معرفته عن الكوليسترول وطرق المساعدة في إدارته، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

ماذا تعرف عن الكولسترول؟



يمكن أن يزيد الكوليسترول من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وغيرها من المشاكل الصحية، من المهم الحفاظ على مستوى صحي من الكوليسترول للبقاء في صحة جيدة، هناك نوعان من الكوليسترول LDL و HDL ، أو الكوليسترول "الضار" ، هو النوع الذي يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب إذا تراكم في الشرايينHDL ، أو الكوليسترول "الجيد" ، ينقل الكوليسترول الزائد إلى الكبد ، حيث يمكن تكسيره وإزالته من الجسم .

الكوليسترول ليس عدوًا في جسمك، إنه في الواقع يخدم غرضًا ، ونحن بحاجة إليه من أجل التمتع بصحة جيدة، مستويات الكولسترول المناسبة ضرورية لأشياء مثل بناء هرموناتنا ، وإنتاج فيتامين د ، وإنتاج الصفراء. هناك العديد من الفوائد للكوليسترول، إنه مكون طبيعي شبيه بالدهون لجميع خلايا الجسم ويستخدم في إنتاج المركبات الأساسية مثل فيتامين د ، والأحماض الصفراوية المذيبة للدهون ، والجنس الهرمونات، ينتج الكبد الكوليسترول ويمكن أيضًا الحصول عليه من الطعام الذي نتناوله. وقد وجد الخبراء الطبيون أن ارتفاع الكوليسترول يرتبط بأمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها من الأمراض الخطيرة المرتبطة عادةً بالشيخوخة والتمثيل الغذائي للدهون ، ولهذا السبب أصبح الكوليسترول مرتبطًا ذات دلالة سلبية .

المفاهيم الخاطئة حول الكوليسترول



من أكثر المفاهيم الخاطئة شيوعًا عن الكوليسترول أنه يوجد فقط في الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون ، مثل البيض واللحوم الحمراء، ولكن يوجد الكوليسترول أيضًا في الأطعمة مثل الأسماك والمكسرات ، الفاصوليا والأفوكادو بالإضافة إلى ذلك ، يعتقد بعض الناس أن تجنب الأطعمة الغنية بالكوليسترول هو الطريقة الوحيدة للحفاظ على مستويات الكوليسترول الصحية ، ولكن هذا ليس صحيحًا، إن اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام يمكن أن يساعد في الحفاظ على مستويات الكوليسترول في الدم تحت السيطرة

تشمل العلامات المبكرة لارتفاع الكوليسترول في الدم ما يلي:



- تورم في أسفل الساقين والكاحلين

- تورم في القدمين أو اليدين

- الشعور بامتلاء الساقين

- ألم في ربلة الساق أو الفخذين

- إحساس بالحرقان في الجزء العلوي من البطن ، خاصة بعد تناول الأطعمة الدسمة.

كيفية خفض نسبة الكوليسترول بشكل فعال



جرب هذه العلاجات البسيطة والفعالة:



اشرب خل التفاح مع الماء والليمون. تشير بعض الدراسات إلى أن خل التفاح يمكن أن يخفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية.

تناول ما لا يقل عن سبعة أكواب من الخضار كل يوم.

صيام بشكل متقطع، الصيام يخفض هرمون تخزين الدهون ، والذي بدوره يتحول إلى كولسترول.

اتبع نظامًا غذائيًا منخفض الكوليسترول.

إليك ما يمكنك فعله للمساعدة في جعل مستويات الكوليسترول في الدم متوازنة:



تناولي الكثير من الخضار (7 أكواب على الأقل في اليوم)

خذ أملاح الصفراء

استخدم الكولين

خذ النياسين (فيتامين ب 3) "

الإقلاع عن التدخين ، وخلق نمط حياة ونظام غذائي صحي ، وإدارة الإجهاد ، وتقييم مستويات الكوليسترول بانتظام

تناول المزيد من الحبوب الكاملة والأطعمة السكرية أقل.

تجنب الدهون المشبعة والدهون المتحولة الموجودة في الأطعمة المقلية والوجبات الخفيفة المعلبة والمخبوزات.

زد من تناول الألياف عن طريق تناول المزيد من الفاكهة والخضروات والفاصوليا والمكسرات والحبوب الكاملة.

ممارسة الرياضة بانتظام، حتى 30 دقيقة فقط في اليوم يمكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق تقليل مستويات التوتر وكذلك ضغط الدم ومستويات الدهون الثلاثية مع زيادة مستويات الكوليسترول الجيد.

في حين أن تغيير نمط الحياة يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول بمرور الوقت ، إلا أنه يلزم أحيانًا استخدام الأدوية أيضًا ، خاصة إذا كنت تعاني من مرض قلبي أو داء السكري.