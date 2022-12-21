مصرع شخص وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم بالشرقية

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى التأمين الصحى منيا القمح المركزى، بوصول " السيد إ م م " 45 عاما مقيم كفر فرج جثة هامدة، إثر إصابته بنزيف بالمخ وكسور متعددة، إثر تعرضه لحادث تصادم.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات التى قام بها ضباط منيا القمح، وقوع حادث انقلاب دراجة نارية، موتوسيكل، بطريق " منيا القمح- سنهوت" بالقرب من الكوبري الجديد، مما أسفر عن حدوث إصابته التى أودت بحياته، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى منيا القمح المركزى، تحت تصرف النيابة العامة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، التى صرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه لدفنه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وفى سياق متصل، وقع حادث تصادم آخر بين سيارة ملاكى ودراجة بخارية، بطريق"بلبيس- العاشر من رمضان" أمام المقاولون العرب، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص إصابات متعددة وتم نقلهم إلى أقرب مستشفى العاشر من رمضان الجامعى، لتلقي الخدمة الطبية والعلاج اللازم، تم رفع أثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

فيما أصيب 4 أشخاص آخرين بسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث تصادم دراجة بخارية بتوك توك بطريق " ابو الشقوق- كفر صقر" نطاق مركز كفر صقر وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر صقر المركزى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم وتم رفع أثار الحادث من الطريق.