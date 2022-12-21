وقال مدفيديف ـ في بيان له عقب اللقاء في بكين حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية ـ أنه سلم رسالة للرئيس الصيني من الرئيس فلاديمير بوتين ، مضيفا أنهما بحثا أيضا التفاعل بين الحزبين الحاكمين في البلدين، مضيفا أن المحادثات تطرقت أيضا إلى الصراع في أوكرانيا .

وكانت وزارة الدفاع الروسية، ذكرت أن روسيا والصين ستجريان تدريباتهما البحرية المشتركة للتعاون البحري في بحر الصين الشرقي بدءا من يوم 21 حتى 27 ديسمبر الجاري.