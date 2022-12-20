بوتين: الوضع في لوجانسك لا يزال صعبًا وبلادنا تواجه تحديات كثيرة

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن الوضع في لوجانسك لا يزال صعبًا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا واجهت التحديات مرارا ودافعت عن سيادتها، مشيرا إلى أن بلاده تواجه اليوم نفس هذه التحديات أيضا.

وأضاف بوتين - خلال حفل تسليم جوائز الدولة بقصر الكرملين، اليوم الثلاثاء، "لقد واجهت بلادنا تحديات أكثر من مرة ودافعت عن سيادتها، حيث يُظهر الجنود والضباط والمتطوعون أمثلة استثنائية على الشجاعة والتضحية بالنفس في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا"، معربا عن إعجابه وفخره بقدرة وشجاعة الأشخاص، الذين يدافعون عن الوطن الأم ويؤدون واجبهم العسكري خلال هذه العملية.

وتابع الرئيس الروسي: "نحن فخورون بكل واحد منكم ومعجبون ببسالة وشجاعة من يدافع عن الوطن في اللحظات الصعبة، ومن يؤدي الواجب العسكري في منطقة الحرب"، مشيرا إلى أن هؤلاء يساعدون على إقامة حياة سلمية في مناطق جديدة من روسيا.

وقبلها أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية خلال يوم واحد، اثنتين من طراز "ميج-29" ومقاتلة هجومية من طراز "سو-25"، بالإضافة إلى مروحيتين من طراز "مي-8".

وقال بيان للدفاع الروسية اليوم الثلاثاء: "قامت وسائل الدفاع الجوي الروسية في مدينة أوجليدار بجمهورية دونيتسك الشعبية بإسقاط مقاتلة من طراز "سو-25" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية ومروحية أوكرانية من طراز "مي-8" في منطقة سيفيرني بدونيتسك أيضا".

وأضاف البيان: "لقد أسقطت المقاتلات الروسية مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميج-29" ومروحية واحدة من طراز "مي-8" في جمهورية دونيتسك أيضا" وإسقاط خمس طائرات مسيرة".

وأشار البيان إلى أن القوات الروسية تواصل عملياتها الهجومية على محور دونيتسك، حيث قضت على أكثر من 100 عسكري أوكراني ودمرت عتاد عسكري، منها 4 عربات مشاة ومركبتين.