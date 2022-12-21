محمد الخشت يهدى درع جامعة القاهرة لاسم الراحل الموسيقار محمد عبد الوهاب

كتب محمد صبحى

شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، أمس، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وإشراف الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، حفل فنى بعنوان "سيمفونية محمد عبد الوهاب" لأوركسترا الاتحاد الفيلهارمونى بقيادة المايسترو نادر عباسى، وغناء الفنانة ريهام عبد الحكيم والفنان لؤى، وذلك ضمن احتفالية جامعة القاهرة بعيد العلم السابع عشر لتكريم علمائها ومفكريها وباحثيها الحاصلين على جوائز الدولة والجامعة فى مختلف المجالات العلمية.

وفى حضور عدد كبير من الوزراء والمحافظين وكبار الشخصيات العامة ورجال الدولة، ورؤساء الجامعات المصرية، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب، قدمت الأوركسترا فقرات غنائية وموسيقية من ألحان موسيقار الأجيال الراحل محمد عبد الوهاب، من بينها، أنا لك على طول، عشانك يا قمر، أهواك، وصفولى الصبر، يا مسافر وحدك، يادى النعيم، دعاء الشرق، عاشق الروح، أبجد هوز، عزيزة، وغيرها.

وتفاعل الحضور مع الفقرات الغنائية والموسيقية والتى اتسمت بالأداء المتميز والذوق الراقى، حيث قدمت الأوركسترا أداء أبهر الحضور بمقطوعات موسيقية، قال عنها الدكتور محمد الخشت إنها تجمع بين روح الشرق والهارمونى العالمى فى منظومة موسيقية تحلق بالذوق الفنى نحو قمم الطرب وتعانق الموسيقى الكونية.

وفى ختام الحفل الفنى أهدى الدكتور محمد عثمان الخشت، درع جامعة القاهرة لاسم الراحل الموسيقار محمد عبد الوهاب وتسلمه حفيده عمرو خليل، كما أهدى درع الجامعة للموسيقار نادر عباسى على إقامته حفلا فنيا راقيا يليق باسم ومكانة جامعة القاهرة فى احتفالية عيد العلم التى تعد أهم احتفالية سنوية تنظمها الجامعة لعلمائها للاحتفاء بهم وبمكانة العلم والعلماء وبحضور كبار الشخصيات.