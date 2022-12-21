اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 12:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

خلال احتفالية عيد العلم..

محمد الخشت يهدى درع جامعة القاهرة لاسم الراحل الموسيقار محمد عبد الوهاب

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 11:20 ص
محمد الخشت يهدى درع جامعة القاهرة لاسم الراحل الموسيقار محمد عبد الوهاب احتفالية جامعة القاهرة بعيد العلم
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، أمس، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وإشراف الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، حفل فنى بعنوان "سيمفونية محمد عبد الوهاب" لأوركسترا الاتحاد الفيلهارمونى بقيادة المايسترو نادر عباسى، وغناء الفنانة ريهام عبد الحكيم والفنان لؤى، وذلك ضمن احتفالية جامعة القاهرة بعيد العلم السابع عشر لتكريم علمائها ومفكريها وباحثيها الحاصلين على جوائز الدولة والجامعة فى مختلف المجالات العلمية.

 

وفى حضور عدد كبير من الوزراء والمحافظين وكبار الشخصيات العامة ورجال الدولة، ورؤساء الجامعات المصرية، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب، قدمت الأوركسترا فقرات غنائية وموسيقية من ألحان موسيقار الأجيال الراحل محمد عبد الوهاب، من بينها، أنا لك على طول، عشانك يا قمر، أهواك، وصفولى الصبر، يا مسافر وحدك، يادى النعيم، دعاء الشرق، عاشق الروح، أبجد هوز، عزيزة، وغيرها.

 

وتفاعل الحضور مع الفقرات الغنائية والموسيقية والتى اتسمت بالأداء المتميز والذوق الراقى، حيث قدمت الأوركسترا أداء أبهر الحضور بمقطوعات موسيقية، قال عنها الدكتور محمد الخشت إنها تجمع بين روح الشرق والهارمونى العالمى فى منظومة موسيقية تحلق بالذوق الفنى نحو قمم الطرب وتعانق الموسيقى الكونية.

 

وفى ختام الحفل الفنى أهدى الدكتور محمد عثمان الخشت، درع جامعة القاهرة لاسم الراحل الموسيقار محمد عبد الوهاب وتسلمه حفيده عمرو خليل، كما أهدى درع الجامعة للموسيقار نادر عباسى على إقامته حفلا فنيا راقيا يليق باسم ومكانة جامعة القاهرة فى احتفالية عيد العلم التى تعد أهم احتفالية سنوية تنظمها الجامعة لعلمائها للاحتفاء بهم وبمكانة العلم والعلماء وبحضور كبار الشخصيات.


التعليم العالى

اخبار مصر

عيد العلم

جامعة القاهرة

محمد الخشت

محمد عبد الوهاب



الموضوعات المتعلقة

جامعة القاهرة تنظم احتفالية عيد العلم الـ17.. تكريم 134 عالما بحضور وزراء المالية والعدل والبيئة.. حسام موافى ورشوان توفيق وجودة عبد الخالق ونادية زخارى أبرز المكرمين.. والخشت يطلق مبادرة لنشر أخلاق التقدم

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 09:40 م

تكريم 134 عالما بجامعة القاهرة خلال احتفالية عيد العلم الـ17.. بالأسماء

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 05:32 م

رئيس جامعة القاهرة خلال عيد العلم: نجحنا فى تحقيق نموذج جامعات الجيل الرابع

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 05:18 م

نائب رئيس جامعة القاهرة: تكريم 134 باحتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 03:40 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة