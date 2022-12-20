تكريم 134 عالما بجامعة القاهرة خلال احتفالية عيد العلم الـ17.. بالأسماء

كتب محمد صبحى - تصوير خالد كامل

ينشر اليوم السابع القائمة الكاملة بأسماء علماء جامعة القاهرة المكرمين باحتفالية عيد العلم ال 17 المقامة اليوم الثلاثاء بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة برعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة بمشاركة وحضور عدد من الوزراء

وضمت قائمة العلماء المكرمين بجائزة كل من الدكتور حسين مصطفى خالد والدكتور جودة عبد الخالق السيد والدكتور أحمد على مرسى أحمد، أما قدالمكرمين ب جائزة الجامعة للتميز والدكتور على عبد الرحمن يوسف والدكتور حسام موافى والدكتورة نسمة احمد البطريق ، ةالدكتةر محمد أسعد محمد حسن ، والدكتور سمير ابراهيم محمد شاهين ، والدكتور حسين مصطفى خالد ، والدكتور ممدوح نصار والدكتورة يمنى طريف الخولى والدكتةر حسن تمام عبد المنعم ، والدكتةر يحيى عبد الحميد السيد والدكتورة عزة محمود كامل عبد الحميد .

وفى فرع جائزة الرواد تم تكريم كل من الدكتور محمد شكرى محمد حنتر والدكتور مصطفى محمد كامل والدكتةر رفعت حسن هلال والدكتور ماهر محب استينو .

وجاءت اسماء المكرمين من الحاصلين على جائزة الدولة التقديرية الدكتور سامى السيد عبد العزيز والدكتور عبد الله التطاوى، والدكتةر وحيد حليم دوس والدكتةر عيد حسن ضحا والدكتور عبد الظاهر محمد على ابو زيد ، والدكتور محمد عفيقى والدكتةر معتز عبد الله برعى ، والدكتورة سعير ذكي حواس والفنان رشوان توفيق .

وفى جائزة المرأة التقديرية تم تكريم الدكتورة نجلاء عبد المنعم احمد عبد الله والدكتورة مرفت محمد وجيه مطر. الدكتورة هبة أحمد عبد السلام نصار ، وفى فرع جائزة الجامعة التقديرية تم تكريم الدكتورة ماجى الحلوانى والدكتور أسامة محمد الحسينى والدكتورة منى السعيد حسن والدكتور جمعة محمد عبد المقصود مناصفة مع الدكتورة عالة عفيقى محمود عفيفى، والدكتور ابو العلا عطيفى حسانين مناصفة مع الدكتورة سامية محمد عصمت والدكتور حسين على حسين احمد مناصفة مع الدكتور السيد محمد ربعة.

وفازت بجائزة الأميرة فاطمة الدكتورة نادية زخارى، وجائزة نجيب محفوظ الدكتور أحمد بلبولة وجائزة الاتحاد الأفريقى الدكتورة فكيهة محمد محمد الطيب هيكل .

أما المكرمين من الفائزين بجائزة الدولة للتفوق العلمى ، ضمت القائمة كل من الدكتور فؤاد عبد الله والدكتور محمد سالمان طايع والدكتورة عالية محمد عبد المنعم المهدى والدكتور كريم محمد فوزى السيد. الدكتورة إيمان محمد عامر .

وضمت قائمة المكرمين بجائزة الجامعة للتفوق العلمى الدكتةر أيمن منصور ندا ، والدكتورة أمانى محمد فكرى ، والدكتور محمد سامى محسن فؤاد ، والدكتورة راندا محمد عبد الحميد فرج والدكتور حسام محمد عبد الحميد والدكتور على محمود حسانين والدكتور تمام بساليوس بشير مناصفة مع الدكتور أحمد خطاب ، والدكتور عماد احمد شلبى .

كما جاء بقائمة المكرمين بجائزة الدولة التشجيعية الدكتورة إيمان يسرى زكى احمد. الدكتورة نرمين عادل ةالدكتةر على محمد عبد التواب والدكتور سالم فرج حجازى والدكتور محمد سمير عبد العزيز والدكتور أحمد تاظل أحمد والدكتورة ولاء حامد محمود ، والدكتورة إكرام حمدى السيد العدس ، والدكتور كريم سعيد مرسى والدكتور أحمد محمود صالح والدكتةرة نرمين مصطفى محمد والدكتور أحمد عرابى حسن والدكتورة هند ابراهيم حسن والدكتورة لمياء أحمد عطية ، والدكتور عبد العزيز محسن عبد العزيز ، والدكتورة ابتهال عادل أنور والدكتور محمد ابراهيم خطاب والدكتورة اسراء عادل السيد والدكتورة عالة احمد محمد حسن والدكتور عبده عبده عبد اللات والدكتورة رويدا عبد الحكيم والدكتور على احمد عبد البارى. الدكتور عمرو احمد عيسوى صالح والدكتور جميل جمال عبد المعطى .

وضمت قائمة المكرمين الفائزة بجائزة المرأة التشجيعية للدولة الدكتورة مروة محمد شبل بلتاجى والدكتورة مروة رشاد سالم ، فيما جاء بقائمة جائزة الجامعة التشجيعية الدكتورة هايدى محمد السيد والدكتورة هبة محمد فهمى. الدكتور سليم صابر سليم والدكتورة إكرام حمدى السيد العدس والدكتورة هند عزت سلامة حمد والدكتور سليمان مهاود عبد اللطيف، والدكتور أحمد عرابى حسن محمد ، والدكتور محمود صالح محمود، والدكتورة رحاب على الحلو ، والدكتورة لمياء أحمد أحمد عطية ، والدكتورة شرين عبد العليم قابيل ، والدكتور. ريهام محمود محمد عيد السلام ، والدكتورة نرمين عادل القصبجى والدكتور حسين حسن مرعى والدكتورة أسماء على البسيونى، والدكتور سامح سمير ابراهيم احمد ، والدكتور ياسر مدحت عبد الرحمن ، والدكتورة شيماء محمد محمود والدكتورة نورة سعيد مرسى والدكتور أيمن صابر محمد ، والدكتورة داليا انور حمزة والدكتورة ميرفت مصطفى عمران ؤ والدكتور أحمد محمد حامد، والدكتور عمرو عبد المتجلى نصر الله ، والدكتورة هدى عمر ابو بكر ، والدكتور محمد ابراهيم ، والدكتورة فاتن فتحى حنفى، والدكتورة منى سيد عيسى ، والدكتور محمد عبد المنعم محمد ، والدكتورة مروة رشاد سالم ، والدكتورة نور الدين محمود خليفة ، والدكتور عبد السلام احمد العواد ، والدكتور محمد لطفى عيد نصر شلتوت.

كما أن وكريم الفائزين بجائزة الدولة للهيئات والافراد وهم الدكتورة صفا سيد عبدة مشعل، والدكتور شريف عبد العزيز ابو هديبة، أما المكرمين بجائزة الجامعة للاختراع الدكتور أشرف على الدسوقى مناصفة مع الدكتورة الهام عبد الجواد حسن ، والدكتور ياسر انيس والدكتورة رانيا حبيب سالم والدكتور محمد مصطفى شكرى والدكتور محمد عبد الوهاب محمود والدكتور أشرف على الدسوقى وفاز بالجائزة الدولية للبرمجة الدكتور محمد محمود عبد الوهاب