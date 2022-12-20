محافظ بورسعيد ومدير الأمن يناقشان الاستعدادت لاستقبال العيد القومى

وكانت محافظة بورسعيد، أعلنت بدء أعمال رصف ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بمول الملابس المستعملة والجراج المتعدد الطوابق بحي العرب، وذلك في إطار الحفاظ على الواجهة الحضارية والجمالية لمنطقة مجمع الأسواق، والتي أصبحت داون تاون بورسعيد، وتحت إشراف مديرية الطرق والنقل بالتنسيق مع حي العرب.
ووجهت المحافظ بسرعة الانتهاء من رفع كفاءة ورصف المنطقة المحيطة بالمول والجراج المتعدد الطوابق، والتنسيق بين كافة الجهات المختصة بالعمل، فضلا عن منع وضع أي اشغالات خارج المول والالتزام بالمساحات القانونية المحددة والحفاظ على الشكل الحضاري للمنطقة.
وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد أن مول الملابس المستعملة، يعد طفرة حقيقية في مجال إقامة مولات حضارية على أعلى مستوى ببورسعيد، خاصة في مجال الملابس المستعملة، مؤكدا أن منطقة مجمع الأسواق أصبحت ملتقى للزائرين من جميع المحافظات، لافتا أن المول مصمم على أحدث طراز ويضاهي كبرى المولات التجارية وسيكون منطقة جذب سياحي ومزارا لزوار المدينة وأبنائها بما يضمه من وسائل ترفيه وتوفير الراحة للزائرين، فضلا عن أن المنطقة المحيطة بالمول تشهد أسواق عملاقة وأعمال تطوير غير مسبوقة في الطرق والمحاور.
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