اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 03:40 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بورسعيد ومدير الأمن يناقشان الاستعدادت لاستقبال العيد القومى

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 03:27 م
محافظ بورسعيد ومدير الأمن يناقشان الاستعدادت لاستقبال العيد القومى جانب من اللقاء
بورسعيد محمد فرج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، الثلاثاء، اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك لمناقشة وبحث استعدادات استقبال العيد القومى لمحافظة بورسعيد 23 ديسمبر. 
 
واستعرض محافظ بورسعيد مع مدير أمن بورسعيد الجهود الأمنية التي تشهدها المحافظة، والاستعدادات الخاصة بتأمين احتفالات المحافظة، وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية خلال فعاليات الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.
 
وأشاد محافظ بورسعيد بجهود رجال وأفراد الشرطة المصرية، وجهود رجال مديرية أمن بورسعيد، في فرض الأمن والأمان داخل المحافظة، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية شركاء في التنمية التي تشهدها المحافظة على كافة الأصعدة، ولولا فرض المناخ الٱمن ما تم إنجاز هذه المشروعات العملاقة في وقت قياسي.

وكانت محافظة بورسعيد، أعلنت بدء أعمال رصف ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بمول الملابس المستعملة والجراج المتعدد الطوابق بحي العرب، وذلك في إطار الحفاظ على الواجهة الحضارية والجمالية لمنطقة مجمع الأسواق، والتي أصبحت داون تاون بورسعيد، وتحت إشراف مديرية الطرق والنقل بالتنسيق مع حي العرب.

ووجهت المحافظ بسرعة الانتهاء من رفع كفاءة ورصف المنطقة المحيطة بالمول والجراج المتعدد الطوابق، والتنسيق بين كافة الجهات المختصة بالعمل، فضلا عن منع وضع أي اشغالات خارج المول والالتزام بالمساحات القانونية المحددة والحفاظ على الشكل الحضاري للمنطقة.

وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد أن مول الملابس المستعملة، يعد طفرة حقيقية في مجال إقامة مولات حضارية على أعلى مستوى ببورسعيد،  خاصة في مجال الملابس المستعملة،  مؤكدا أن منطقة مجمع الأسواق أصبحت ملتقى للزائرين من جميع المحافظات،  لافتا أن المول مصمم على أحدث طراز ويضاهي كبرى المولات التجارية وسيكون منطقة جذب سياحي ومزارا لزوار المدينة وأبنائها بما يضمه من وسائل ترفيه وتوفير الراحة للزائرين، فضلا عن أن المنطقة المحيطة بالمول تشهد أسواق عملاقة وأعمال تطوير غير مسبوقة في الطرق والمحاور.

 


مصر

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

اخبار المحافظات

محافظ بورسعيد



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة