محافظ بورسعيد ومدير الأمن يناقشان الاستعدادت لاستقبال العيد القومى

بورسعيد محمد فرج

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، الثلاثاء، اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك لمناقشة وبحث استعدادات استقبال العيد القومى لمحافظة بورسعيد 23 ديسمبر.

واستعرض محافظ بورسعيد مع مدير أمن بورسعيد الجهود الأمنية التي تشهدها المحافظة، والاستعدادات الخاصة بتأمين احتفالات المحافظة، وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية خلال فعاليات الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

وأشاد محافظ بورسعيد بجهود رجال وأفراد الشرطة المصرية، وجهود رجال مديرية أمن بورسعيد، في فرض الأمن والأمان داخل المحافظة، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية شركاء في التنمية التي تشهدها المحافظة على كافة الأصعدة، ولولا فرض المناخ الٱمن ما تم إنجاز هذه المشروعات العملاقة في وقت قياسي.