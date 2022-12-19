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محافظ بني سويف يعتمد مواعيد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للنقل والشهادات العامة

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 01:53 م
محافظ بني سويف يعتمد مواعيد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للنقل والشهادات العامة محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
بنى سويف هانى فتحى

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اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، جدول مواعيد امتحانات النقل والشهادات العامة المحلية في ختام الفصل الدراسي الأول من العام  2022/2023، والتي جاءت بمذكرة مديرية  التربية والتعليم والتعليم الفني وفقاً للخريطة الزمنية التي وضعتها الوزارة.
 
 وبحسب المذكرة التي  عرضها  محمد عبد التواب وكيل الوزارة ، فقد تقرر عقد امتحانات  الصفين :الرابع  والخامس الابتدائي على مدار 5 أيام في الفترة (من 12 إلى 17 يناير 2023) والصف السادس الابتدائي على مدار 4 أيام (في الفترة من 5 إلى 11 يناير 2023)، والصفوف : الأول والثاني والثالث من التعليم المجتمعي في الفترة (من 9 إلى 11 يناير ولمدة 3 أيام) ، والصفوف : الرابع والخامس والسادس من نفس المرحلة " التعليم المجتمعي"  على مدار  4أيام  وتحديداً  في الفترة ( من 12 إلى 16 يناير المقبل)
 
 فيما تبدأ امتحانات المرحلة الإعدادية  العامة  للصف الأول  خلال الفترة (من 5 إلى 15 يناير 2022 )، والصف الثاني في الفترة (من 9 إلى 16 يناير) ، فيما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية " الصف الثالث" في الفترة  ( من 18 إلى 25 يناير) ، في حين تعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي "المهني" في الفترة ( من 9 إلى 12 يناير وعلى مدار 4 أيام) ، بينما تعقد امتحانات الصف الثالث الإعدادي المهنى بنفس توقيت نظيره الصف الثالث الإعدادي في الفترة ( 18 إلى 25 يناير)
 
 وفي مرحلة التربية الخاصة " أمل للصم" تبدأ امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي في الفترة ( من  12 إلى 15 يناير ) ، في حين تعقد امتحانات الصفوف "من  السادس حتى الثامن" في الفترة ( من 9 إلى 12 يناير) ، بينما تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي  يوم 9 يناير وتختتم يوم 12 من نفس الشهر ، والصف الثالث الإعدادي ( من 18 إلى 25 يناير) ، فيما تعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الفني بنفس المرحلة   في الفترة ( من 9 إلى 14 يناير)
 
 وفيما يتعلق بمواعيد امتحانات التربية الخاصة " نور للمكفوفين" فقد تقرر عقد امتحانات الصفوف من الرابع حتى السادس الابتدائي في الفترة ( من 12 إلى 17 يناير) ، والصفين الأول والثاني الإعدادي في الفترة ( من 9 إلى 12 يناير) ، والثالث الإعدادي ( من 18 إلى 25 يناير) ، والصفين الأول والثاني الثانوي " مكفوفين" في الفترة ( من 9  إلى 17  يناير )
 
 كما تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي العام  يوم 14 يناير 2023 وتختتم يوم 24 من نفس الشهر ، وبالتزامن مع امتحانات الصف الثاني الثانوي العام ، والتي تبدأ يوم 15 يناير  وتنتهي يوم 25 من نفس الشهر، بينما تعقد امتحانات سنوات النقل للتعليم الفني والتعليم المزدوج  في الفترة (من  5 إلى 25  يناير 2023)
 
 وأوضح وكيل الوزارة  أن هذه المواعيد جاءت نتيجة لعمل اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة أنسب المقترحات بمواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي ، وبيان مدى ملائمتها للخريطة الزمنية ، حيث راعت اللجنة في مواعيد الامتحانات إجازات المناسبات الدينية والوطنية والرسمية( عيدي الميلاد والغطاس لدى الأخوة المسيحيين وعيد الشرطة ) بالإضافة إلى  إجراء الامتحانات بنظام الفترة الواحدة تحسباً  لحدوث أي تغير في حالة الطقس أثناء فصل الشتاء وقصر فترات النهار.
 
 
 

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