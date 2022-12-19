محافظ بني سويف يعتمد مواعيد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للنقل والشهادات العامة

بنى سويف هانى فتحى

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، جدول مواعيد امتحانات النقل والشهادات العامة المحلية في ختام الفصل الدراسي الأول من العام 2022/2023، والتي جاءت بمذكرة مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني وفقاً للخريطة الزمنية التي وضعتها الوزارة.

وبحسب المذكرة التي عرضها محمد عبد التواب وكيل الوزارة ، فقد تقرر عقد امتحانات الصفين :الرابع والخامس الابتدائي على مدار 5 أيام في الفترة (من 12 إلى 17 يناير 2023) والصف السادس الابتدائي على مدار 4 أيام (في الفترة من 5 إلى 11 يناير 2023)، والصفوف : الأول والثاني والثالث من التعليم المجتمعي في الفترة (من 9 إلى 11 يناير ولمدة 3 أيام) ، والصفوف : الرابع والخامس والسادس من نفس المرحلة " التعليم المجتمعي" على مدار 4أيام وتحديداً في الفترة ( من 12 إلى 16 يناير المقبل)

فيما تبدأ امتحانات المرحلة الإعدادية العامة للصف الأول خلال الفترة (من 5 إلى 15 يناير 2022 )، والصف الثاني في الفترة (من 9 إلى 16 يناير) ، فيما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية " الصف الثالث" في الفترة ( من 18 إلى 25 يناير) ، في حين تعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي "المهني" في الفترة ( من 9 إلى 12 يناير وعلى مدار 4 أيام) ، بينما تعقد امتحانات الصف الثالث الإعدادي المهنى بنفس توقيت نظيره الصف الثالث الإعدادي في الفترة ( 18 إلى 25 يناير)

وفي مرحلة التربية الخاصة " أمل للصم" تبدأ امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي في الفترة ( من 12 إلى 15 يناير ) ، في حين تعقد امتحانات الصفوف "من السادس حتى الثامن" في الفترة ( من 9 إلى 12 يناير) ، بينما تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي يوم 9 يناير وتختتم يوم 12 من نفس الشهر ، والصف الثالث الإعدادي ( من 18 إلى 25 يناير) ، فيما تعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الفني بنفس المرحلة في الفترة ( من 9 إلى 14 يناير)

وفيما يتعلق بمواعيد امتحانات التربية الخاصة " نور للمكفوفين" فقد تقرر عقد امتحانات الصفوف من الرابع حتى السادس الابتدائي في الفترة ( من 12 إلى 17 يناير) ، والصفين الأول والثاني الإعدادي في الفترة ( من 9 إلى 12 يناير) ، والثالث الإعدادي ( من 18 إلى 25 يناير) ، والصفين الأول والثاني الثانوي " مكفوفين" في الفترة ( من 9 إلى 17 يناير )

كما تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي العام يوم 14 يناير 2023 وتختتم يوم 24 من نفس الشهر ، وبالتزامن مع امتحانات الصف الثاني الثانوي العام ، والتي تبدأ يوم 15 يناير وتنتهي يوم 25 من نفس الشهر، بينما تعقد امتحانات سنوات النقل للتعليم الفني والتعليم المزدوج في الفترة (من 5 إلى 25 يناير 2023)

وأوضح وكيل الوزارة أن هذه المواعيد جاءت نتيجة لعمل اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة أنسب المقترحات بمواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي ، وبيان مدى ملائمتها للخريطة الزمنية ، حيث راعت اللجنة في مواعيد الامتحانات إجازات المناسبات الدينية والوطنية والرسمية( عيدي الميلاد والغطاس لدى الأخوة المسيحيين وعيد الشرطة ) بالإضافة إلى إجراء الامتحانات بنظام الفترة الواحدة تحسباً لحدوث أي تغير في حالة الطقس أثناء فصل الشتاء وقصر فترات النهار.