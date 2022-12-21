محافظ المنوفية يستعرض الموقف التنفيذى لمشروعات "حياة كريمة"

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعاً موسعاً بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، ومؤسسة حياة كريمة بالمنوفية، ورؤساء مركزي أشمون والشهداء، وممثلي المديريات الخدمية من الغاز والصحة والشباب والرياضة والأبنية التعليمية والاتصالات والصحة ، ومدير عام إدارة التخطيط والمتابعة بالديوان العام.

وأشاد محافظ المنوفية بجهود الأجهزة التنفيذية فى تنفيذ مشروعات المبادرة وتحقيق نسب مرتفعة فى إنجاز المشروع العملاق ما ساهم فى تعزيز صدارة المنوفية بين محافظات الجمهورية ، موجهاً بإعداد بيان شامل بشأن الموقف الحالى لتوصيل المرافق للمجمعات الخدمية ومراكز الشباب والرياضة والوحدات الصحية لاتخاذ اللازم، وكذا تكليف رؤساء الوحدات المحلية بتعيين أطقم نوبتجية للمشروعات التى تم استلامها ضمن سكن كريم، مع التواصل مع كافة الجهات المعنية لتذليل العقبات أمام استلام باقى الوحدات السكنية تحقيقاً للصالح العام.

وخلال الاجتماع، استعرض محافظ المنوفية الموقف التنفيذى بكل قطاع على حدة ونسب الإنجاز، ومنها قطاعات ( الكهرباء ، الصرف الصحي ، مياه الشرب ، الصحة ، مشروعات سكن كريم ، المجمعات الخدمية والزراعية" فضلا عن متابعة الموقف النهائي لاستلام عدد من المشروعات بقطاعات الصحة والشباب الرياضة والأبنية التعليمية، ووجه المحافظ بالتنسيق التام مع دار الهندسة لتسريع وتيرة إجراءات الإستلام الإبتدائى للمشروعات التى تم نهو الملاحظات بها.

وشدد المحافظ على ممثل الهيئة العامة للطرق والكبارى بتكثيف الجهود للانتهاء من أعمال الرصف والتطوير الجارى تنفيذها بنطاق مركزى أشمون والشهداء والالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية ، حيث جارى وضع طبقة الأساس بطريق 850 (أبو عوالي -جريس - سمادون -شنشور ) بطول 11 كم ، فضلا عن استمرار الأعمال التحضيرية ورفع الإشغالات بطريق 23 "أشمون /كفر السيد/ سمادون) وتقاطع طريق 98 الحربي " رملة الأنجب – دلهمو " تمهيداً لأعمال الرصف ، كما جارى فرد طبقة السن بطريق 16 بداية من قرية العراقية – سيدي صالح – زاوية الناعورة بطول 23 كم ، و طريق (88) الشهداء - دناصور بطول 6 كم.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد مشروعات مبادرة "حياة كريمة " بقرى مركزي أشمون والشهداء بلغ 1333 مشروع خدمي وتنموي بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية بنسبة إنجاز تجاوزت الـ 78%، شملت 879 مشروع بأشمون بنسبة تنفيذ 76% و454 مشروع بالشهداء بنسبة تنفيذ 81%.