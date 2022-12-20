حياة كريمة بالمنوفية.. الكشف على 285 حالة فى قافلة بقرية "دبركى"

المنوفية - محمد فتحى

نظمت الإدارة العامة للمشروعات البيئية ب جامعة مدينة السادات ، اليوم الثلاثاء، مشروعا بيئيا تنمويا متكاملا لقرية "دبركى" مركز منوف بمحافظة المنوفية، وذلك استكمالاً للمشروع القومي ( حياة كريمة ) الذي تتبناه الدولة، وبالتعاون مع جامعة مدينة السادات، وحرصاً منها على تطوير الريف المصري، وتحسين مستوى الخدمات الصحية والوعي التثقيفي للمواطنين في قري محافظات المنوفية والبحيرة.

يأتي المشروع التنموي المتكامل ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في مطلع عام 2019، والتي أصبحت بدورها مشروعاً قومياً بعد ذلك، وقد أطلقت جامعة مدينة السادات العديد من المشاريع البيئية التنموية سواء بشرية أو بيطرية أو زراعية، وكذلك تقديم الندوات التوعوية التي تزيد من الوعي التثقيفي لدي المواطنين.

يأتى المشروع التنموي برعاية الدكتور خالد جعفر، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد منير، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية بالجامعة، وقد شملت القافلة الكشف الطبي وتوزيع العلاج بالمجان في تخصصات الأطفال، والعظام والجلدية.

شهدت القافلة الطبية إقبالا كبيرا من أهل القرية، وقد تم صرف العلاج بالمجان، حيث بلغ عدد حالات الكشف الطبي 285 حالة، وجاء تصنيفها كالآتى: "101 حالة عظام، و80 حالة جلدية، و104 حالات أطفال"، وحضر الندوات 400 من أهالى القرية، وكان إجمالي المستفيدين من المشروع التنموى 685 فردا.

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد جعفر رئيس الجامعة، حرص الجامعة على المشاركة في المبادرات الرئاسية، وتنظيم المشاريع البيئية التنموية المتكاملة للمناطق والقرى الأكثر إحتياجا لتقديم الخدمات الصحية والمجتمعية، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتقديم الخدمات الصحية والمجتمعية للأسر البسيطة والحالات المرضية.

وفى سياق متصل، أعرب الأهالي عن سعادتهم البالغة بالمشروع التنموى ومدى استفادتهم من الندوات التوعوية، ومستوى الخدمة المقدمة لهم من القافلة الطبية متمنين مزيدا من تلك المشروعات البيئية بالقرية.