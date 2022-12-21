محافظ كفر الشيخ: الإنتهاء من 603 مشروعات بقرى حياة كريمة وإنشاء 18 عمارة.. صور

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ارتفعت المشروعات التي يجري إقامتها بقرى حياة كريمة بمطوبس إلى 698 مشروعا، وتم الانتهاء من 603 مشروعات متنوعة في مختلف القطاعات، وجاري تنفيذ 30 مشروعا للصرف الصحي، بنسبة تنفيذ 87%، أما مشروعات الصرف الصحي " وصلات منزليه، نسبة التنفيذ 90%، وجاري العمل في 13 مشروعاً، أما في قطاع التعليم فتم الانتهاء من 52 مدرسة ما بين انشاء جديدة وصيانة وإحلال وتجديد، بنسبة تنفيذ 99.5%، وجاري العمل بمدرسة إبراهيم الدسوقي، وتم الانتهاء من إنشاء المجمعات الخدمية بنسبة تنفيذ 100%، وهي إنشاء مجمعات خدمية بقرى الجزيرة الخضراء، والبطراط، وبرنبال، ومنية المرشد، وبني بكار.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، تم الانتهاء من المجمعات الزراعية بنسبة تنفيذ 100%، بقرى منية المرشد، وبني بكار وبرمبال، والجزيرة الخضراء ومنية المرشد، وتبطين 16 ترعة بنسبة تنفيذ 69%، أما محور الكباري فتم الانتهاء من 11 كبرى ما بين انشاء جديد وإحلال وتجديد، وجاري العمل في 11 كوبري بنسبة تنفيذ 73%، و23 مشروع خاص بمياه الشرب بنسبة تنفيذ 97.5%، أما محور شبكات الألياف الضوئية، جارى العمل فى 18 مشروع بنسبة تنفيذ 36%، ومحور الغاز الطبيعي، جاري العمل في 15 مشروع ونسبة التنفيذ 50%، أما محور إنشاء وحدات إطفاء وعددهم 5 وحدات بقرى برمبال ووالبطراط،وبني بكار ومنية المرشد والجزيرة الخضراء، بنسبة تنفيذ 35%، وجاري إقامة 5 مواقف، بإنشاء موقف يضم تنتدات ومظلات بقرى برمبال،وبني بكار ومنية المرشد والجزيرة الخضراء.

وقال محافظ كفر الشيخ، جارى إقامة 5 أسواق نموذجية بقرى برمبال وابيانه والبصراط، وبني بكار والجزيرة الخضراء، وجاري اقامة 18 عمارة سكنية، منهم 9 عمارات سكنية بالجزيرة الخضراء، و3 عمارات سكنية ببرنمبال، و5 عمارات سكنية بمنية المرشد، وعمارة سكنية بالقني، وجاري إنشاء 6 وحدات اجتماعية ومراكز تنمية أسرة بابيانه والجزيرة الخضراء وبالروس وأبو دونيا، وبني بكار بنسبة تنفيذ 69%، أما قطاع الشباب والرياضة فتم الانتهاء من 13 مشروع ما بين انشاء جديد لملاعب ومراكز شباب ومقرات إدارية أو رفع كفاءة، وجاري العمل في مركزين بنسبة تنفيذ 98%.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه تم الانتهاء من نقاط الإسعاف وعددهم 6 نقاط بنسبة تنفيذ 100%، و23 مشروع بقطاع الصحة، مؤكداً أن مشروعات بقطاع الصحة كرفع كفاءة فتم الانتهاء من 10 مشروعات بنسبة تنفيذ 100%، أما مشروعات الصحة انشاء جديد وعددهم 13 بنسبة تنفيذ 62%، و10 مشروعات غاز طبيعي بنسبة تنفيذ 49%، وفي قطاع الكهرباء جاري تنفيذ 20 مشروع تحسين شبكات الكهرباء وإنشاء لوحة توزيع بنسبة تنفيذ 63%.



اسعاف بقريى ضمن حياة



انشاء مجمع خدمي ومدرسة



فصل مدرسة



مجمع خدمي