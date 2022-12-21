محافظ الغربية يصطحب ذوى الهمم فى رحلة لمشروعات حياة كريمة بزفتى

الغربية محمد طارق

أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية على حرص المحافظة لتنظيم رحلات ميدانية للطلاب للتعرف على المشروعات القومية وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بهدف تعزيز ثقافة العمل التطوعي لديهم وتنمية روح الولاء والانتماء،واطلاعهم على الجهد المبذول من قبل الدولة المصرية للارتقاء بحياة المواطنين في الريف المصري.

جاء ذلك خلال زيارته مع طلاب مدراس ذوي الهمم، لعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية نهطاي، حيث بدأت الرحلة بتفقد مدرسة طلبة السائح، حيث قام الطلاب بعرض مواهبهم في (العزف ، الغناء ، الرسم ، كرة القدم)، كما وزع المحافظ مجموعة من الهدايا على الطلاب في أجواء سادتها حاله من السعادة.

وفي ذات السياق تفقد محافظ الغربية وذوي الهمم مشروعات حياة كريمة في قرية نهطاي، حيث عرض المحافظ للطلاب أهداف المبادرة الرئاسية وما حققتها من طفرة نوعية لأهالينا في الريف المصري، موضحاً أن المشروعات يتم تنفيذها في 22 قطاع مختلف، كما أوضح ما يقدمه مجمع الخدمات الحكومية والذي تم إنشائه خصيصا في حياة كريمة لتقديم كافة الخدمات للمواطنين من خلال تواجد مقرات لـ ( المركز التكنولوجي، السجل المدني، الشهر العقاري، مكتب التموين، مكتب البريد، الوحدة المحلية ، المجلس المحلي والتضامن الاجتماعي).

والتقط المحافظ والطلاب الصور التذكارية على كورنيش نهطاي والذي يعتبر أول كورنيش يتم إنشاؤه في قرية ضمن قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى، رافق المحافظ خلال الزيارة المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم وإبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

ويذكر أن المشروع القومى "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى هو مشروع القرن والذى قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتدشينه كمبادرة رئاسية فى بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومى فى بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 1000 مشروع داخل (54) قرية و (88) تابعا فى مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4.4 مليار جنيه.