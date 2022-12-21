محافظ الدقهلية يشارك فى احتفالية ذوى الهمم بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع

الدقهليه فريق محافظات

شارك الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء في احتفالية ذوي الهمم بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالمنصورة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لذوي القدرات والهمم، وافتتح حديقة المدرسة بعد تطويرها.

جاء ذلك بحضور النائب طارق عبدالهادي عضو مجلس الشيوخ ، وناصر شعبان وكيل وزارة التربيه والتعليم بالدقهليه، وعادل فؤاد مدير إدارة غرب المنصورة التعليمية، والمحاسب المتولي عبدالعال رئيس حي غرب المنصورة.

وأكد " مختار " علي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يولي ذوي الهمم اهتماماً كبيراً والذين يعيشون عصرهم الذهبي في عهده والذي وجه بتلبية كافة احتياجاتهم ومشاركتهم كافة احتفالاتهم.

كما أكد "المحافظ" علي أن ذوي القدرات الخاصة هم شريك أساسي في هذا الوطن بل هم كنز ثمين في هذا المجتمع مشيراً إلي تقديم كافة الدعم لهم وأن مكتبه مفتوح دائما لهم.

وأشار " مختار " الي ذوي الهمم قائلاً انتم طاقة امل ونور لنا جميعا نستمد قوتنا وعزيمتنا منكم لمواصلة العطاء وبذل كل ما هو نفيس من أجل الوطن.

وقال "المحافظ": "أوجه شكرى وتقديري لكل أم مصرية سهرت الليالي وكافحة من أجل تربية أبنائنا من ذوي الهمم وتحملت المشاق والصعاب من أجلهم.

وثمن "مختار" دور أعضاء هيئة التدريس والقائمين علي العملية التعليمية بمدارس أبنائنا من ذوي الهمم لرعايتهم الكامله لهم وتوفير كافة سبل تلقي العلم.

وعلى هامش الاحتفالية تفقد " المحافظ " معرض منتجات الطلاب من ذوي الهمم والقدرات الخاصة ووجه بدعم المعرض وإقامته بصفة دائمة داخل المدرسة ، كما تفقد مطبخ إعداد الطعام للطلاب وأشاد بجودة الطعام وتطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية.

وفي نهاية الاحتفالية كرم "مختار" الطلاب من ذوى القدرات الخاصة والمتفوقين فى المجالات والأنشطة الرياضية المختلفة، وتم تقديم درع المدرسة إلى محافظ الدقهلية تقديراً لجهوده ودعمه ذوي القدرات الخاصة.

والجدير بالذكر أن الاحتفالية بدأت بعرض طابور الصباح، والسلام الجمهوري ، وتلاوة آيات من القرآن الكريم لطالبة من ذوي القدرات الخاصة، وتقديم فقرات دينية وفنية وعروض لطلاب من ذوي الهمم.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لذوي الهمم والقدرات الخاصه وتلبية كافة مطالبهم ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.