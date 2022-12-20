أول فريق للقادة الاجتماعيين من ذوى الهمم من طلاب جامعة الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

نظم مركز طه حسين لذوى الهمم التابع لجامعة الإسكندرية تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية والدكتور وائل نبيل نائب رئيس الجامعة لشؤن التعليم و الطلاب والدكتور المعتز بالله المدير التنفيذى المركز طه حسين لقاء من خلال قسم الخدمة الاجتماعية بالمركز

بالتعاون مع فريق القادة الاجتماعيين بكلية الآداب بتكوين أول فريق من القادة الاجتماعيين من ذوى الهمم فى جامعة الإسكندرية و قام الفريق بالتمثيل الأول له بالحضور و المشاركة فى ختام مجلس الإعداد السادس عشر.

يأتى ذلك استكمالا لخطط المركز من دمج الطلاب فى جميع الأنشطة الجامعية و إعطائهم فرص المشاركة مساواة بزملائهم فى الجامعة و نشر الوعى ببن الطلاب بدون إعاقة باحتياجات زملائهم و التعرف على الآخر من خلال الاندماج فى الانشطة.

وفى سياق آخر نظمت كلية التربية الرياضية بنين بجامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور محمد بلال عميد الكلية لطلاب مركز طه حسين التابع لجامعة الإسكندرية لخدمة الطلاب من ذوي الإعاقة لقضاء يوم رياضى يدمج بين طلاب المركز وطلاب الكلية تحت عنوان " مهرجان حياه جديدة ". .

وقد شارك عميد الكلية الطلاب فى العديد من الألعاب على مدار اليوم مما ادخل البهجه على نفوسهم كما شارك الدكتور مهاب عبد الرزاق وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع في التنظيم و الإعداد ومشاركة الطلاب فى الألعاب الرياضية التى مارسوها أمس للمرة الأولى فى حياتهم.