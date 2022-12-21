قطع وضعف المياه فى بعض مناطق أجا بالدقهلية غدا

الدقهلية - فريق المحافظات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، عن ضعف المياه لمدة 6 ساعات اعتبارا من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 2 ظهر غد الخميس، فى المناطق التالية "نوسا البحر - سنبخت ، نوسا الغيط" وقطع المياه عن كفر الشنهاب.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى قيامها بأعمال صيانة على خط 400 مم بقرية نوسا البحر.

وطالبت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال. حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة للمواطنين ، أثناء فترة الانقطاع.

يذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية حصدت المركز الأول في نهائي مسابقة بطولة الجمهورية لتنمية مهارات السلامة والصحة المهنية، في فردي الكلور المتسابق عمرو محمود محمود بركات العشرى مسئول السلامة والصحة المهنية بمحطة مياه ميت خميس والمركز السابع جماعي كلور.

وحضر حفل التكريم بالإسكندرية المهندس خالد حسين نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، وقدم الشكر والتقدير للفريق.