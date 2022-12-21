"مياه الأقصر" تعلن توقف 5 محطات عن العمل بمدينة إسنا بسبب انقطاع الكهرباء

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، أنه أدى انقطاع الكهرباء عن بعض مناطق وقرى مركز إسنا بشكل مفاجئ اليوم الأربعاء 21 ديسمبر الجارى، إلى توقف محطات مياه "الكلابية - الحلة - الحليلة - الدير – الحميدات" منذ الساعة 11 صباحاً وحتى الآن.

ونوهت شركة مياه الشرب بمدينة إسنا، عن توفير سيارات مياه صالحة للشرب ستتوجه لتلك المناطق فى حال طلبها على أرقام غرفة عمليات الخط الساخن 125 أو 0952282406 أو 01147999752.

وكان قد استقبل اللواء محمد يحى كمال سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وعلى رأسه المهندس عاطف عزت رئيس فريق عمل برامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك في إطار استعراض الموقف التنفيذى لمشروع "الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه"، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمنفذ من خلال أربعة محاور رئيسية وهى (إدارة الأصول - جودة الخدمة - تغطية التكاليف - الكفاءة التشغيلية).

وعرض فريق شركة الأقصر لمياه الشرب والصرف الصحي الإنجازات التي حققتها الشركة من خلال دعم المشروع على مدار الثلاث سنوات الماضية، بالإضافة إلى التحديات التي واجهتها الشركة والمجهودات القائمة للتغلب عليها، حيث أصبحت شركة الأقصر لمياه الشرب والصرف الصحي، أول شركة تقوم بتطبيق التحول الرقمي لمنظومة القراءة والتحصيل على كافة الأصعدة، ما أدى إلى زيادة إيرادات الشركة بشكل ملحوظ وزيادة جودة الخدمة المقدمة للعملاء.

أما بالنسبة لمجال تحسين الطاقة، والتي تمثل ثاني أكبر بند في ميزانية الشركة، حيث قام مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه بتقديم الدعم لشركة الأقصر من خلال تحسين معامل القدرة لتقليل الطاقة المستهلكة، ما يساعد بدوره على تقليل تكلفة الإنتاج، بالإضافة إلى مواجهة التغيرات المناخية والتي تعد أحد أهم التحديات التي يواجهها العالم في الوقت الحالى، كما تم تأهيل عدد 5 معامل بشركة الأقصر للحصول على شهادة الأيزو والتي تضمن بدورها جودة أعلى لإنتاج الشركة وزيادة ثقة العملاء في جودة المياه.