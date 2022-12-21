ضبط 30 طن مكرونة ودقيق وسكر وزيت حجبها صاحب مخزن مواد غذائية بالقليوبية

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، يفيد بشن حملات على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع.

وأسفرت الحملة عن ضبط 27 طن مواد غذائية "مكرونة ودقيق وزيت طعام وسكر، وعدس"، بحوزة المدير المسؤول عن مخزن للمواد الغذائية، بدون ترخيص، بدائرة قسم شرطة الخصوص، لقيامه بتخزين كميات من السلع الاستراتيجية بكميات كبيرة وحجبها عن التداول لبيعها بالسوق السوداء بأسعار أعلى من الأسعار التى حددتها الجولة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 3 أطنان من زيت الطعام، مجهول المصدر وبدون بيانات وبه تغير بالخواص الطبيعية، بحوزة المسؤول عن مخزن تعبئة زيت طعام، بدون ترخيص، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، لاستخدامه وتخزينه كميات من زيت الطعام مجهولة المصدر وبدون بيانات، لإعادة تدويرها وبيعها للمواطنين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.