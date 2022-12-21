ضبط مبيض محارة بحوزته سلاح نارى وكمية من مخدر البانجو قبل ترويجها بكفر شكر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط مبيض محارة، له معلومات جنائية، لممارسته نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر، بدائرة مركز شرطة كفر شكر، وبحوزته كمية من المواد المخدرة "البانجو"، وسلاح ناري "بندقية" خرطوش، وعدد من الطلقات من ذات العيار، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد ورود معلومات سرية لضباط مباحث المركز، بقيام مبيض محارة باتخاذ دائرة المركز وكرا لممارسة نشاطه الإجرامي بالإتجار بالمواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث مركز كفر شكر بقيادة المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث كفر شكر، من ضبط "م م ع"، 33 سنة، مبيض محارة، مقيم دائرة المركز، له معلومات جنائي، ومطلوب ضبطه بأحد القضايا "سرقة بالإكراه"، وبحوزته سلاح ناري "بندقية خرطوش"، وعدد من الذخائر تستعمل على نفس السلاح سابق الذكر، وحوالي 4 كيلو جرام من مخدر البانجو، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اقر بحيازته للمواد المخدر بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والسلاح الناري والذخائر للدفاع عن تجارته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.