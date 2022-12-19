ضبط 12 طن أقماح محجوبة عن التداول بمخزن غير مرخص في كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نجح رجال مباحث التموين بمحافظة كفر الشيخ في ضبط كمية كبيرة من الأقماح المحلية بمخزن غير مرخص بدائرة المحافظة، تم حجبها عن الأسواق بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء خالد محمدي، مدير إدارة البحث الجنائى، بتلقيه معلومات، أكدتها تحريات رجال مباحث التموين بقيام صاحب مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص بدائرة المحافظ ، بحوزته كمية كبيرة بالمخزن من الأقماح المحلية يقوم بحجبها عن السوق بغرض بيعها فيما بعد بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم مداهمة المخزن المذكور وتبين وجود 12 طن أقماح محلية، قام المذكور بتخزينها لحجبها عن السوق، مما يؤدي للإضرار بالاقتصاد بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ عليها، وتحريزها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.