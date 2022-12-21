ضبط 210 كجم لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالمنوفية

المنوفية - فريق المحافظات

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، على تشديد الرقابة على الأسواق وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم بنطاق المحافظة وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة للوقوف علي مدى صلاحية المنتجات ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.

وأفاد مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية بقيام لجنة من أطباء المجازر وتفتيش اللحوم بالمديرية بشن عدة حملات تفتيشية على محلات اللحوم بنطاق مراكز ومدن المحافظة، أسفرت عن ضبط 150 كجم لحوم مجمدة ومفرومة وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بشبين الكوم، و60 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الدمى بمركز بركة السبع، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتقديمها للنيابة العامة لإعمال شؤنها .

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاستمرار في التنسيق التام مع مديريات الطب البيطرى والصحة والتموين في شن الحملات الرقابية المفاجئة بنطاق المحافظة لضبط السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية مع إتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.