ضبط 14 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك و10آلاف قطعة نودلز منتهية الصلاحية

الغربيــــة عادل ضرة

شنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بناء علي تعليمات الدكتورطارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء والرقابة الإدارية بتشديد الرقابة على الأسواق تحت إشراف المهندسة حنان عامر مدير عام فرع الغربية بالتنسيق مع العقيد ايهاب بك عبد الحليم مدير إدارة مباحث التموين بالغربية تم ضبط 10 آلاف كيس نودلز بطعم اللحمة منتهية الصلاحية و2 طن بندق ولوز منتهي الصلاحية. و2 طن سناكس منتهي الصلاحية و4 اطنان جبنة غير صالحة للاستهلاك الادمي و3 طن عسل اسود غير صالح للاستهلاك الادمي. كما تم ضبط 1 طن رنجة غير صالحة للاستهلاك الادمي وضبط 2 طن ملح غير مطابق للمواصفات الهيئة القومية لسلامة الغذاء تم التحفظ جميع الكميات واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

من ناحيه اخرى أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية في بيان له أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية مستمرة في تنفيذ التوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء واللواء وزير التنمية المحلية بخصوص المتابعة اليومية وإحكام الرقابة على السلع والأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري والاحتكار والمغالاة خاصة في السلع الأساسية.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها لمتابعة توافر السلع وانضباط الأسعار بعدد من الأسواق داخل مركزي كفر الزيات وطنطا.

وخلال الجولة شدد المحافظ على تكثيف حملات الرقابة من مديريات الصحة، التموين، الطب البيطري ومباحث التموين، والتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية للمتابعة اليومية والتأكد من صلاحية وتوافر السلع مع تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما وجه المحافظ إدارة الرصد بالديوان العام وبالوحدات المحلية بالمرور اليومي علي الأسواق ومنافذ بيع السلع للجملة والتجزئة، للتأكد من توافر السلع وعدم المغالاة بالأسعار، وإعلانها للجمهور بشكل واضح، مع الاحتفاظ بالفواتير الخاصة بذلك.



جانب من المضبوطات (9)



جانب من المضبوطات (1)



جانب من المضبوطات (2)



جانب من المضبوطات (3)



جانب من المضبوطات (4)



جانب من المضبوطات (5)



جانب من المضبوطات (6)



جانب من المضبوطات (7)