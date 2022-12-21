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سكاى نيوز: أمريكا تعلن دعم أوكرانيا بمليار و850 مليون دولار ومنظومات "باتريوت"

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 07:24 م
سكاى نيوز: أمريكا تعلن دعم أوكرانيا بمليار و850 مليون دولار ومنظومات "باتريوت" بايدن وزيلنيسكى
وكالات

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أعلنت الولايات المتحدة عن مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة مليار و850 مليون دولار تتضمن منظومات باتريوت للدفاع الجوي، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز".

 

وكان قد وصل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة الأربعاء، وهو حاليا في قاعدة أندروز المشتركة بولاية ماريلاند.

 
 
وقال البيت الأبيض في وقت سابق اليوم، إن الولايات المتحدة منخرطة بشدة في الترتيبات الأمنية لضمان "سلامة زيلينسكي" في رحلته إلى واشنطن العاصمة.
 
وكان قد أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء عن سعادته الغامرة باستقبال نظيره الأوكراني فولوديمير زيلنسكي في الولايات المتحدة.
 

وقال بايدن إنه وزيلنسكي لديهما الكثير ليتناقشا بشأنه خلال الزيارة، متمنيا لنظيره رحلة جوية موفقة، وذلك في تغريدة عبر موقع "تويتر" نقلتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية.


بايدن

زيلنيسكى

زيارة زيلنيسكى لأمريكا

أمريكا وأوكرانيا

الأزمة الأوكرانية

الحرب فى أوكرانيا



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