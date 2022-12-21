اليوم السابع
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الرئيس الأوكراني يصل إلى قاعدة أندروز المشتركة بولاية ماريلاند الأمريكية

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 07:03 م
الرئيس الأوكراني يصل إلى قاعدة أندروز المشتركة بولاية ماريلاند الأمريكية الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
وكالات

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وصل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة الأربعاء، وهو حاليا في قاعدة أندروز المشتركة بولاية ماريلاند.
 
قال البيت الأبيض في وقت سابق اليوم إن الولايات المتحدة منخرطة بشدة في الترتيبات الأمنية لضمان "سلامة زيلينسكي" في رحلته إلى واشنطن العاصمة.
 
وكان قد أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء عن سعادته الغامرة باستقبال نظيره الأوكراني فولوديمير زيلنسكي في الولايات المتحدة.
 


وقال بايدن إنه وزيلنسكي لديهما الكثير ليتناقشا بشأنه خلال الزيارة، متمنيا لنظيره رحلة جوية موفقة، وذلك في تغريدة عبر موقع "تويتر" نقلتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية.


ومن المقرر أن يصل زيلنسكي إلى الولايات المتحدة الأمريكية اليوم حيث سيلقي خطابا أمام الكونجرس الأمريكي ويعقد عددا من اللقاءات الثنائية.

 

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