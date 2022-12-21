رئيس مدينة بورفؤاد: ضخ كميات من الأرز بسعر 13.5 جنيه لتلبية احتياجات المواطنين

أعلن اللواء محمد عامر رئيس مجلس مدينة بورفؤاد خلال تصريحات صحفية بأنه تم ضخ كميات من محصول الأرز بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، وذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها الدولة المصرية لمواجهة احتكار بعض السلع من جانب عدد من التجار، ونشر الشائعات بشأن عدم توافر السلع الاستراتيجية وعرضها بأسعار مبالغ فيها.
وأكد عامر مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه جشع التجار، لمنع التلاعب بالأسعار واحتكار السلع الاساسية، ومواصلة ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية فى الأسواق لتلبية احتياجات المواطنين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد.
ومن جانبه، أكد رئيس مجلس مدينة بورفؤاد استمرارية الحملات التموينية لضبط محتكرى السلع الغذائية.
وناشد المواطنين بالوعى بجهود الدولة فى توفير كافة احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة وعدم الانسياق وراء الشائعات التى تستهدف النيل من وحدة الوطن واستقرار اراضيه.
ومن جهة أخرى، عقد اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد صباح اليوم الأربعاء اجتماعاً موسعاً بحضور موظفي إدارات ديوان مجلس المدينة لمتابعة سير العمل، مؤكداً أن كافة إدارات الديوان شهدت تطوراً كبيراً على غرار المشروعات المطورة فى كافة القطاعات، موضحا أن إدخال منظومة التحول الرقمي بالمدينة ساهم فى الارتقاء بالمستوى الإداري والخدمات المقدمة للمواطن، وعملت على توفير الوقت والجهد من خلال سرعة إنجاز الأعمال على أعلى درجة من الكفاءة والدقة ، وساهمت فى تحقيق مستويات كبيرة من الرضا لدى المواطنين ، وذلك بعد الإستعانة بالوسائل الإلكترونية والرقمية لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة حضارية و متميزة .
وأوضح عامر أن العاملين بديوان مجلس المدينة هم المحور الرئيسي في تنفيذ خطط التنمية والنهوض بكافة قطاعات العمل الإدارية والتنفيذية داخل المدينة، مطالباً الجميع بضرورة بذل المزيد من الجهد والإخلاص في العمل وإنهاء مصالح المواطنين .
وفي سياق متصل، قدم عامر رئيس مدينة بورفؤاد التهنئة لجميع العاملين بديوان مجلس المدينة بمناسبة الذكرى السادسة والستين التى تواكب عيد بورسعيد القومى "عيد النصر"، وهو عيد انتصار المقاومة الشعبية بالمدينة الباسلة على دول العدوان الثلاثي عام 1956.
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