رئيس مدينة بورفؤاد: ضخ كميات من الأرز بسعر 13.5 جنيه لتلبية احتياجات المواطنين

بورسعيد محمد فرج

أعلن اللواء محمد عامر رئيس مجلس مدينة بورفؤاد خلال تصريحات صحفية بأنه تم ضخ كميات من محصول الأرز بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، وذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها الدولة المصرية لمواجهة احتكار بعض السلع من جانب عدد من التجار، ونشر الشائعات بشأن عدم توافر السلع الاستراتيجية وعرضها بأسعار مبالغ فيها.

وأكد عامر مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه جشع التجار، لمنع التلاعب بالأسعار واحتكار السلع الاساسية، ومواصلة ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية فى الأسواق لتلبية احتياجات المواطنين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس مدينة بورفؤاد استمرارية الحملات التموينية لضبط محتكرى السلع الغذائية.

وناشد المواطنين بالوعى بجهود الدولة فى توفير كافة احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة وعدم الانسياق وراء الشائعات التى تستهدف النيل من وحدة الوطن واستقرار اراضيه.

ومن جهة أخرى، عقد اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد صباح اليوم الأربعاء اجتماعاً موسعاً بحضور موظفي إدارات ديوان مجلس المدينة لمتابعة سير العمل، مؤكداً أن كافة إدارات الديوان شهدت تطوراً كبيراً على غرار المشروعات المطورة فى كافة القطاعات، موضحا أن إدخال منظومة التحول الرقمي بالمدينة ساهم فى الارتقاء بالمستوى الإداري والخدمات المقدمة للمواطن، وعملت على توفير الوقت والجهد من خلال سرعة إنجاز الأعمال على أعلى درجة من الكفاءة والدقة ، وساهمت فى تحقيق مستويات كبيرة من الرضا لدى المواطنين ، وذلك بعد الإستعانة بالوسائل الإلكترونية والرقمية لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة حضارية و متميزة .

وأوضح عامر أن العاملين بديوان مجلس المدينة هم المحور الرئيسي في تنفيذ خطط التنمية والنهوض بكافة قطاعات العمل الإدارية والتنفيذية داخل المدينة، مطالباً الجميع بضرورة بذل المزيد من الجهد والإخلاص في العمل وإنهاء مصالح المواطنين .

وفي سياق متصل، قدم عامر رئيس مدينة بورفؤاد التهنئة لجميع العاملين بديوان مجلس المدينة بمناسبة الذكرى السادسة والستين التى تواكب عيد بورسعيد القومى "عيد النصر"، وهو عيد انتصار المقاومة الشعبية بالمدينة الباسلة على دول العدوان الثلاثي عام 1956.