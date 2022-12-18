رئيس مدينة بورفؤاد: طريق اللواء أحمد عبدالله محور رئيسي لخدمة الإسكان الاجتماعى

أعلن اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، اليوم، استمرار سير العمل فى إنشاء ورصف طريق اللواء أحمد عبد الله بمدينة بورفؤاد بطول 3 كيلومتر، بداية من كوبرى منطقة الحرفين ومروراً بمشروعات الإسكان الاجتماعى بمنطقة حى الفيروز وحتى المدخل الرئيسى لمعدية شرق بورسعيد، تحت إشراف " جهاز تعمير سيناء - منطقة تعمير بورسعيد ".

لافتا أن نسب التنفيذ الحالية فى تطوير طريق اللواء أحمد عبد الله، موجهاً بالإسراع فى معدلات التنفيذ والتنسيق الكامل بين الجهات المختصة بالعمل.

مؤكداً أن أعمال تطوير الطريق وصلت لمراحل متقدمة والتى تتضمن أعمال رصف الشارع وإنارته بالكامل من كوبرى الحرفيين حتى معدية شرق بورسعيد بطول 3 كم، ليصبح بعرض 25 م بما يحقق حركة مرور ثلاث حارات فى كل اتجاه، وتكون هناك 3حارات مرورية بكلاً من الاتجاهين بدءاً من كوبرى الحرفيين وحتى مدخل معدية شرق بورسعيد.

مشيراً إلى أعمال التطوير التى تتضمن أعمال إنارة بكامل طول طريق اللواء أحمد عبد الله، لإعادة رصف الطريق وتوسعته وزيادة الطابع الجمالى.

ووجه عامر التنسيق بين جميع الجهات المختصة بالعمل نظراً لأهمية الطريق والذى يعد أحد المحاور الرئيسية التى تخدم منطقة الإسكان الاجتماعى ببورفؤاد، ومن جانبه أكد على تقديم كافة الدعم بما يحقق أعمال تطوير الشارع على أعلى درجة من الكفاءة.

وفى ذات السياق أكد أن الشارع يعد الطريق الرئيسى المؤدى لمشروع الإسكان الاجتماعى "حى الفيروز" بمدينة بورفؤاد ببورسعيد، وذلك لخدمة مشروعات الإسكان الاجتماعى والمواطنين المنتفعين بوحدات المرحلة الثالثة ومشروع الكراسة الزرقاء" 9000 " باعتباره الطريق الرئيسى المؤدى لمشروعات الإسكان الاجتماعى بمدينة بورفؤاد.