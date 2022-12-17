فصل التيار الكهربائى اليوم عن 18 منطقة بمدينة بورفؤاد ساعتين للصيانة الدورية

بورسعيد - محمد فرج

أعلن مجلس مدينة بورفؤاد، أنه سيتم فصل التيار الكهربائى اليوم السبت عن 18 منطقة، وذلك لإجراء الصيانة الدورية عن موزع كهرباء بورفؤاد القديمة على أن يتم فصل التيار من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية عشرة، وعلى مدار ساعتين ولحين الانتهاء من إجراء الصيانة .

وأشار بيان مجلس مدينة بورفؤاد إلى أن المناطق المتأثرة بقطع التيار الكهربائى هى :

جامعة بورسعيد

"مدرج عثمان "للمؤتمرات قسم بورفؤاد أول

مستشفى أفامينا

"المعهد الأزهري "المجمع الإسلامى

الملاحات - البورسعيدية - الإنشاءات - الدائرة الجمركية "الورش" مغذيان هيئة قناة السويس

"فرن "العبور" - فرن "خالد"

مناطق سكنية مساكن العبور - منطقة العنابر منطقة المطافي - أبراج أمام الكلية

عمارات "ناصر -هيئة الميناء - سعد زغلول - الثقافة - منطقة نقابة المعلمين - ابراج شارع الجمهورية

شارع الجلاء أمام مدرسة آمون.