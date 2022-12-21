"تموين الدقهلية" تضبط عددا من المخالفات أثناء حملة للتأكد من التزام التجار بمركز شربين

الدقهلية : محمد الحبشي

شنت مديرية التموين حملة مكبرة، وذلك تحت إشراف على حسن مدير عام شؤن التجارة والرقابة بالمديرية، ومحمد زغلول رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية، ورئاسة محمد صالح وعضوية مصطفى عوض من مأمورى الضبط القضائي.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتشديد الرقابة علي الأسواق وتطبيق أسعار موحدة علي جميع السلع، واستمرت مديرية التموين ب الدقهلية فى أعمال الرقابة والتفتيش على الأسواق للتأكد من الالتزام بالتسعيرة وضبط المخالفين.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات، حيث تم ضبط محل لتجارة الأعلاف لمخالفته القانون 113 لسنة 1994م، وذلك لحيازته وبيعه أعلاف مجهولة المصدر والمنشأ دون معرفة مصدرها، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها، إضافة إلي ضبط 4 محال بداليين تموينيين لعدم الالتزام بمواعيد العمل الرسمية، وضبط محل لبيعه سجاير بأزيد من السعر الرسمى، وعدد 2 مطعم لعدم وجود شهادات صحية.

وتم تحرير محاضر بالمخالفات السابق ذكرها، وتحويلها للنيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.