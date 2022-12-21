جامعة المنصورة تعلن أسماء الطالب المثالى والطالبة المثالية.. صور

الدقهلية فريق محافظات

هنأ الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة ، الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، كلاً من الطالب معتز مهدى عثمان المسمارى، بالفرقة الرابعة كلية الحاسبات والمعلومات، الطالبة ابتهال عبد الحكيم عوض بالفرقة السادسة كلية الطب، الفائزين فى مسابقة الطالب المثالي والطالبة المثالية على مستوى الجامعة للعام الدراسي 2022 / 2023م وذلك اليوم الأربعاء الموافق 21 ديسمبر 2022.

وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس الجامعة على حرص الجامعة على دعم وتشجيع الطلاب المتميزين في شتى المجالات وكافة الأنشطة والمسابقات المتنوعة التي ترفع من قدراتهم وتساعدهم على التفوق والتميز.

وأعرب عن سعادته وفخره بأبنائه طلاب جامعة المنصورة المتميزين علميا وخلقيا، وضرورة التكامل بين التفوق العلمي لدى الطلاب والجانب التثقيفي وتنمية المهارات الشخصية لديهم، والتمتع بمقومات العقل والوعي والثقافة والمهارات الإبداعية ، كونها المهارات التي تحرص إدارة الجامعة على نشرها وتعزيزها بين الطلاب، انطلاقًا من مسئولياتها في ثُقل شخصية أبنائها الطلاب، ودورها في خلق أجيال مُتكاملة نافعة لنفسها ولمجتمعها.

الجدير بالذكر أنه قد نظمت إدارة النشاط الأجتماعى بالادارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة فعاليات المسابقة ، وذلك فى إطار تشجيع طلاب الجامعة على الاستمرار فى التحصيل الدراسي والتفوق العلمى، وعملاً على تحقيق التميز فى الانشطة الطلابية مع الالتزام بميثاق الطالب الجامعى، حيث تم ترشيح طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة للمنافسة فى فعاليات المسابقة، وتكونت فعاليات المسابقة من عدة مراحل منها اختبار تضمن عدة أسئلة في المعلومات العامة في مختلف المجالات الرياضية، الفنية، الدينية، الاجتماعية، بالاضافة لمقابلة شخصية لتقييم الطلاب على عدة اسس منها المشاركة فى الاعمال التطوعية وخدمة المجتمع والثقافة العامة والرؤية الشخصية والمهارات اللغوية.

وقد قام بالتحكيم كل من الدكتور أحمد المحمودى وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة بسمة شومان وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد زهرى وكيل كلية السياحة والفنادق لشئون التعليم والطلاب.

اشراف وتنظيم الدكتور محمد صبرى منسق الانشطة الطلابية، الدكتور محمد ابو الحسن قائم بعمل مدير عام رعاية الطلاب، الدكتور على عزب مدير ادارة النشاط الاجتماعى.

جانب من اجتماع الطلاب بالمحافظ (1)