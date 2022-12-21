اللهم بلغنا رمضان.. "الإفتاء" تستطلع هلال شهر جمادى الآخرة بعد غدٍ الجمعة

كتب لؤى على

تستطلع دار الإفتاء المصرية مساء بعد غدٍ الجمعة 14 ديسمبرالجارى هلال شهر جمادى الآخرة ، لعام 1444 هجريًا، وستعلن النتيجة عقب صلاة المغرب بحوالى نصف ساعة.

يولد هلال شهر جمادى الآخرة مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثانية عشرة والدقيقة 18 ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الجمعة 29 من جمادى الأولى 1444هـ الموافق 23/12/2022م (يوم الرؤية).

ووفقا للحسابات الفلكية التى أجراها المعهد القومى للبحوث الفلكية، يلاحظ أن الهلال يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) فى القاهرة وفى مكة المكرمة وكذلك فى أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية.

ويغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) فى مكة المكرمة بـدقيقة واحدة، وفى القاهرة بـ 4 دقائق، وفى محافظات جمهورية مصر العربية يغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (1 - 5 دقائق) فيما عدا توشكا التى يغرب فيها القمر مع غروب الشمس.

أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن القمر يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) بمدد تتراوح بين (1 - 14 دقيقة)، فيما عدا داكار ونواكشوط ومراكش ولاجوس والخرطوم ومقديشيو وجيزان وعدن حيث يغرب الهلال بعد غروب الشمس بمدد تتراوح بين (1 - 13 دقيقة)، وفى جاكرتا يغرب القمر مع غروب الشمس.

وبذلك يكون يوم السبت 24/12/2022م هو المتمم لشهـر جمادى الأولى 1444هـ، وتكون غرة شهر جمادى الآخرة 1444هـ فلكيًا يوم الأحد 25/12/2022م.

ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6 جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".