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ميلاد هلال جمادى الآخرة فلكيا الجمعة.. والأحد المقبل أول أيامه

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 03:31 م
ميلاد هلال جمادى الآخرة فلكيا الجمعة.. والأحد المقبل أول أيامه القمر - أرشيفية
كتب محمود راغب

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يولد هلال شهر جمادى الآخرة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية عشرة والدقيقة 18 ظهراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الجمعة 29 من جمادى الأولى 1444هـ الموافق 23/12/2022م (يوم الرؤية).
 
ووفقا للحسابات الفلكية التى أجراها المعهد القومى للبحوث الفلكية، يلاحظ أن الهلال يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في القاهرة و في مكة المكرمة وكذلك في أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية.
 
ويغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) في مكة المكرمة بـدقيقة واحدة، وفي القاهرة بـ 4 دقائق، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (1 - 5 دقائق) فيما عدا توشكا التي يغرب فيها القمر مع غروب الشمس.
 
أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن القمر يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) بمدد تتراوح بين (1 - 14 دقيقة)، فيما عدا داكار ونواكشوط ومراكش ولاجوس والخرطوم ومقديشيو وجيزان وعدن حيث يغرب الهلال بعد غروب الشمس بمدد تتراوح بين (1 - 13 دقيقة)، وفي جاكرتا يغرب القمر مع غروب الشمس.
 
وبذلك يكون يوم السبت 24/12/2022م هو المتمم لشهـر جمادى الأولى 1444هـ ،  وتكون غرة شهر جمادى الآخرة 1444هـ فلكياً يوم الأحد 25/12/2022م.

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