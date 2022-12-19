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البحوث الفلكية: غرة شهر جمادى الآخرة فلكياً يوم الأحد 25 ديسمبر

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 08:50 ص
البحوث الفلكية: غرة شهر جمادى الآخرة فلكياً يوم الأحد 25 ديسمبر هلال - أرشيفية
كتب محمود راغب

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صرح  جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بأنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، فإن هلال شهر جمادى الآخرة سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية عشرة والدقيقة 18 ظهراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الجمعة 29 من جمادى الأولى 1444هـ الموافق 23/12/2022م (يوم الرؤية).
 
وأكد فى بيان للمعهد : ويلاحظ أن الهلال يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في القاهرة وفي مكة المكرمة وكذلك في أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية.
 
ويغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) في مكة المكرمة بـدقيقة واحدة، وفي القاهرة بـ 4 دقائق، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (1 - 5 دقائق) فيما عدا توشكا التي يغرب فيها القمر مع غروب الشمس.
 
أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن القمر يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) بمدد تتراوح بين (1 - 14 دقيقة)، فيما عدا داكار ونواكشوط ومراكش ولاجوس والخرطوم ومقديشيو وجيزان وعدن حيث يغرب الهلال بعد غروب الشمس بمدد تتراوح بين (1 - 13 دقيقة)، وفي جاكرتا يغرب القمر مع غروب الشمس.
 
وبذلك يكون يوم السبت 24/12/2022م هو المتمم لشهـر جمادى الأولى 1444هـ ، وتكون غرة شهر جمادى الآخرة 1444هـ فلكياً يوم الأحد 25/12/2022م. 

الفلك

معهد الفلك

البحوث الفلكيه

جمادى الآخر

هلال جمادى الآخر



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