وأوضح جهاز الشرطة - فى بيان اليوم الأربعاء أوردته وكالة الأنباء الصومالية - أنه تم اعتقال إرهابيين اثنين من مديريتي دينيلي وكاران وكانا يحملان أسلحة ثقيلة وخفيفة، وسيتم إحالتهما إلى العدالة".