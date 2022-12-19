وأوضحت وكالة الأنباء الصومالية اليوم الاثنين، أن العملية الأولى تم تنفيذها يوم الـ 14 من الشهر الجاري على بعد 176 كلم شمال شرق مدينة مقديشيو بالقرب من مديرية عدلي بمحافظة شبيلي الوسطى، حيث أسفرت عن مقتل 7 إرهابيين، مشيرة إلى أنه الـ 17 من ديسمبر وفي المديرية ذاتها تم تنفيذ العملية الثانية وأسفرت عن مقتل 8 إرهابيين.

وأكدت القيادة الأمريكية في أفريقيا - حسبما ذكرت الوكالة الصومالية - عدم إصابة أو مقتل مدنيين في العمليتين.

