حكومة الصومال تقرر إغلاق مئات الصفحات المنسوبة لميليشيات الشباب بمواقع التواصل الاجتماعي

وقال نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحية الصومالية عبد الرحمن يوسف العدالة، إنه تقرر حذف أكثر من 600 صفحة إلكترونية للمليشيات، بواسطة كل من وزارة الإعلام، والاتصالات، ووزارة الأمن الداخلي، يجرى حاليا متابعة أي تحرك للخلايا الإرهابية بخصوص بث أيدلوجيتها، وأخبارها الكاذبة، مشيرا إلى أن المواقع المحجوبة تشمل فيسبوك وتويتر وتيلجرام وتيكتوك ويوتيوب ومواقع أخرى.

وأكد نائب وزير الإعلام أن مليشيات الإرهاب ضعفت عسكريا، وإعلاميا، واقتصاديا، منذ بدء العمليات العسكرية التي أطلقها رئيس الجمهورية حسن شيخ محمود ضد المتطرفين.