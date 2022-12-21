بشائر الشتاء.. أماكن الأمطار وفرص حدوثها بمختلف أنحاء الجمهورية الساعات المقبلة

كتب محمود راغب

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن خرائط الأمطار وفرص تكونها على محافظات الجمهورية، تزامنا مع أول أيام فصل الشتاء، الذى بدأ رسميا اليوم الأربعاء 21 ديسمبر، ويستمر لما يقرب من 3 أشهر.

وينشر "اليوم السابع" خرائط الأمطار المتوقعة اليوم على محافظات الجمهورية، كما يلى:

- فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث 30٪ على القاهرة الكبرى ومدن القناة

- فرص أمطار خفيفة على الوجه البحرى بنسبة حدوث 30٪

- فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث من 40٪

- فرص أمطار خفيفة لمتوسطة أيضا على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء بنسبة حدوث 40٪

- أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين

ويشهد اليوم الأربعاء، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة فى أول الليل بارد فى أخره على أغلب الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة.