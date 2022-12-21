اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 12:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

السكة الحديد تعيد تحديث الموقع الإلكترونى الخاص بحجز تذاكر القطارات

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 11:52 ص
السكة الحديد تعيد تحديث الموقع الإلكترونى الخاص بحجز تذاكر القطارات قطار
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إعادة تحديث الموقع الالكتروني الخاص بحجز تذاكر السفر وانطلاقه بشكله الجديد وذلك ابتداءاً من اليوم الأربعاء الموافق 21 / 12 / 2022، وذلك فى إطار سياسة التطوير، والتحديث التى تتبعها الهيئة القومية لسكك حديد مصر. 
 
وأكدت هيئة السكة الحديد أنه يتن البدء فى الحجز على قطارى 905 / 916 القاهرة / الإسكندرية والعكس وقطارى 980 / 981 القاهرة / أسوان والعكس لحجز تذاكر سفر يوم 5 / 1 / 2023 على أن يتم إداراج باقى القطارات تباعا.

ويمكن الدخول لموقع حجز القطارات من اللينك 

 
يهدف مشروع إعادة هيكلة الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى مساعدة الحكومة على تحسين فعالية وكفاءة خدمات السكة الحديد وضمان سلامتها من خلال قيام الهيئة بالاستثمار في تحديث نظم إشارات وتجديد خطوط السكك الحديدية، وتحديث ممارسات الإدارة والتشغيل لديها من أجل زيادة استجابة قطاع السكك الحديدية لتلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز السلامة المالية للجهة المنفذة للمشروع، ومن بين محاور الهيكلة، تحديث نظم الإشارات ويمول هذا المكون تحديث نظم الإشارات على طول خط عرب الرمل - الإسكندرية مع نظام مراقبة حركة آلي باستخدام الكمبيوتر لهذا الجزء، وخط القاهرة - بنها، والإشراف على هذه الاستثمارات. 
 
كما يتم تجديد خطوط السكك الحديدية ويمول هذا المكون أعمال تجديد خطوط السكك الحديدية ذات الأولوية بطول 200 كيلومتر في خط القاهرة - أسوان ( 149 كيلومترا على أربعة أقسام من الخط)، وخط بنها - بورسعيد، والإشراف على هذه الأعمال، كذلك تحديث ممارسات الإدارة والتشغيل ويتم توجيه الأنشطة التي تتم في إطار هذا المكون التي تقوم بتمويلها الهيئة القومية لسكك حديد مصر نحو وضع وترسيخ التغييرات في الممارسات الإدارية وممارسات الموظفين بما يعكس إعادة الهيكلة التشغيلية والمالية للهيئة. 

حجز القطارات

حجز القطر

حجز تذاكر القطار

قطارات السكة الحديد

السكة الحديد



الموضوعات المتعلقة

التأخيرات المتوقعة اليوم فى مواعيد القطارات بالسكة الحديد

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 09:13 ص

مواعيد قطارات السكة الحديد فى الوجهين البحرى والقبلى

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 05:00 ص

تطوير مزلقانات ومحطات وإشارات السكة الحديد.. صور

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 02:00 م

السكة الحديد تعلن عن تشغيل عربات ثالثة مكيفة لخدمة ركاب محافظات الوجه البحرى

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 01:57 م

وزارة النقل تناشد المواطنين عدم إلقاء المخلفات على شريط السكة الحديد

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 02:00 ص

مواعيد قطارات السكة الحديد على خطوط الوجهين البحرى والقبلى

السبت، 17 ديسمبر 2022 03:00 ص

أسعار تذاكر عربات الدرجة الثالثة مكيفة لركاب محافظات الوجه البحرى بالسكة الحديد

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 10:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة