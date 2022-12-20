تطوير مزلقانات ومحطات وإشارات السكة الحديد.. صور

كتب سيد الخلفاوى

شهد قطاع السكك الحديدية بمصر أعمال تطوير فى الفترة الأخيرة، شملت تطوير الإشارات والمحطات والمزلقانات والأرصفة، لتتحول للعمل بشكل إلكترونى، حيث تم تجديد محطات السكة الحديد، وكذلك المزلقانات لتعمل بشكل آلى بدلا مز الغلق اليدوى، بالإضافة إلى تحديث منظومة الإشارات بمنظومة كهربائية.

وينشر "اليوم السابع" صورا توضح عددا من المحطات قبل وبعد التطوير، كذلك المزلقانات والإشارات الخاصة بالتحكم بحركة القطارات، حيث انتهت وزارة النقل من تطوير الاشارات بخط القاهرة الإسكندرية بطول 208 كم.

وفى سياق متصل ناشدت وزارة النقل المواطنين بضرورة توخى الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد والالتزام بتعليمات الهيئة عند العبور والالتزام بالعبور بعد فتح المزلقان ومرور القطار وعدم اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه حتى لا يؤدى ذلك إلى إزهاق الأرواح وتعطيل سير القطارات.

يأتى ذلك فى إطار الحملة الموسعة التى أطلقتها وزارة النقل تحت عنوان سلامتك تهمنا وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.