السجن المشدد 15 سنة لسائق لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عزت كامل عدلي رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار محمد رفعت جبر، والمستشار عبد الرحمن سيد حافظ، والمستشار كارم محمود رزق وسكرتير الجنايات أحمد يوسف بالسجن المشدد 15 سنة للمتهم " م.أ.م" وتغريمه مبلغ مالى قدره 100 ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط والسلاح الأبيض، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

وتعود أحداث القضية المقيدة برقم 13795 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية ثان يفيد بضبط المتهم، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وغير المصرح بها قانونيا، وحيازة سلاح أبيض نصل كتر بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان ، أنه حال المرور الأمني بدائرة القسم شاهدت القوة الأمنية سيارة متوقعه بجانب الطريق والمتهم " م.أ.م " 28 سنة سائق ، بجانبها وبسؤاله عن التراخيص وتحقيق الشخصية أفاد بعدم حمل لهم ، ، وابصرت القوة أسفل المقعد المجاور لقائد السيارة سلاح أبيض نصل كتر معدني ، فالتطقته القوة الأمنية وضبط المتهم ، وبتفتيش السيارة أسفل مقعد السائق ، عثر علي كيس يحوي بداخلة علي عدد 8 اسطوانات لمخدر الهيروين وبتفتيشه عثر بحوزته علي مبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسلاح الأبيض للدفاع عن نفسه وعن تجارته الغير مشروعة والسيارة للترويج في توزيع المواد المخدرة علي عملائه ، وتبين من تقرير المعمل الكميائي أن ال8 اسطوانات المضبوطين حوزة المتهم لمخدر الهيروين ووزنت " 1817,50 جم " .

وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية ، وبعد الاطلاع على قانون العقوبات أصدرت حكمها المتقدم علي المتهم.