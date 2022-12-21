"التمريض والتحديات العالمية للتغيرات المناخية".. مؤتمر دولى بجامعة حلوان

كتب محمد صبحى

انطلقت فعاليات المؤتمر الدولى العاشر بكلية التمريض جامعة حلوان، بعنوان مهنة التمريض والتحديات العالمية للتغيرات المناخية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، الدكتور السيد إبراهيم قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة صفاء صلاح إسماعيل رئيس المؤتمر وعميد كلية التمريض.

وعقد المؤتمر بالتعاون مع كلية التمريض جامعة ميتشيجن بالولايات المتحدة الأمريكية، وكلية التمريض جامعة الباسو فى ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية وكلية التمريض جامعة موى بكينيا.

وخلال كلمته أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، أن هناك تطور مستمر فى مجال التمريض على مستوى العالم وهو ما تسعى كلية التمريض لمواكبته، مشيرًا إلى أن مهنة التمريض تتسم بالمسئولية، لذا وجب ضرورة مواكبة التطورات العالمية ومواجهة الآثار السلبية الناتجة عن التغيرات المناخية ، خاصة بعد استضافة جمهورية مصر العربية لقمة المناخ cop27 فى مدينة شرم الشيخ، وبيان مدى اهتمام الدولة المصرية بقضية التغيرات المناخية.

وأوضحت الدكتورة صفاء صلاح عميد الكلية، حرص الكلية على عقد المؤتمرات الدولية لرفع وعى المجتمع وحثه على الحفاظ على البيئة، مبينه أن المؤتمر ناقش التعافى الأخضر والدراسات البينية، بناء أنظمة رعاية صحية قادرة على التكيف مع المناخ، التغير المناخى وتأثيره على الأجيال القادمه، مناهج التمريض الخضراء .

وعقد المؤتمر بحضور د الدكتورة شادية عبد القادر رئيس قطاع التمريض، والدكتور إيهاب كمال مستشار وزير الصحة للتدريب ورئيس أكاديمية الأميرة فاطمة، و الدكتورة وفاء عودة رئيس اللجنة العلمية للترقيات للاساتذة والاساتذة المساعدين تخصصات باطنى جراحى وحالات حرجة وأطفال ، وعمداء كليات التمريض الحكومية والأهلية والخاصة بجمهورية مصر العربية.

وأشرف على المؤتمر الدكتورة عفاف صلاح عبد المحسن سكرتير عام المؤتمر، الدكتورة فرات حسين محمود، الدكتورة منار فتحى حمزة مقررا المؤتمر، الدكتور محمد هاشم قطب، الدكتورة إيمان عاطف محمد، علياء عز الدين منسقى المؤتمر.